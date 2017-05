Ataque com carro-bomba mata 15 pessoas no Paquistão

Pelo menos 15 pessoas morreram e mais de 25 ficaram feridas em um ataque com carro-bomba contra o vice-presidente do Senado do Paquistão, Abdul Ghafoor Haideri, na cidade de Mastung, no oeste do país, informou à Agência EFE uma fonte da Polícia local.

As informações foram dadas pelo porta-voz da polícia de Mastung, Muhammad Azam, ao explicar que o veículo explodiu perto de uma mesquita durante a passagem de um comboio no qual se deslocava o parlamentar que ficou ferido. O político emitiu uma mensagem na qual disse que está bem.

Agência Brasil