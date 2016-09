Ataque a tiros deixa vários feridos em shopping nos Estados Unidos

Diversas pessoas ficaram feridas, algumas em estado grave, após um homem, ainda não identificado, abrir fogo em um shopping na cidade de Houston, no estado norte-americano do Texas, nesta segunda-feira, 26. Os motivos do ataque ainda não foram revelados. As informações são da Agência Ansa.

O agressor também ficou ferido após ser neutralizado por disparos de agentes de segurança, informou a polícia local. Ainda de acordo com comunicado, um esquadrão antibomba foi enviado para averiguar o carro do suspeito.

Dados divulgados pela imprensa norte-americana falam em ao menos seis feridos. Segundos socorristas, algumas das vítimas estão em estado grave, entre elas, um casal. Testemunhas disseram que o agressor disparava contra veículos que passavam pela região do centro comercial.

Por Ansa