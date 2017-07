Ataque a faca deixa um morto e vários feridos em supermercado na Alemanha

Uma pessoa morreu nesta sexta-feira(28), e várias ficaram feridas depois que um agressor armado com uma faca entrou em um supermercado em Hamburgo, na Alemanha, e atacou indiscriminadamente os presentes, informaram fontes policiais. Os motivos do ataque ainda estão sendo investigados, depois que inicialmente se pensou que era uma tentativa de roubo. A informação é da EFE.

De acordo com as primeiras informações, o agressor avançou com a faca indiscriminadamente contra as pessoas que estavam no supermercado, e uma delas acabou morrendo. O homem fugiu do local após o ataque, mas foi perseguido por várias pessoas e a polícia conseguiu detê-lo pouco depois.

O jornal Bild publicou uma fotografia do suposto agressor, detido e no interior de uma viatura policial, com a cabeça coberta com um saco e aparentemente ferido. As primeiras informações das forças de segurança indicam que o agressor teria entrado no supermercado com a intenção de roubar. Posteriormente, a polícia relatou que não tinha certeza sobre o que levou o criminoso a realizar o ataque.

Agência Brasil com informações da Agência EFE