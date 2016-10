Atacante Jô assina com o Corinthians por três temporadas

O atacante Jô, 29, assinou contrato válido por três temporadas com o Corinthians nesta segunda-feira (31). Aprovado em exames médicos na semana passada, ele retornou a São Paulo nesta tarde para formalizar o acordo que assegura a aquisição para o ano que vem.

Nesta segunda, o jogador já se integrou aos treinamentos no CT Joaquim Grava e trabalhou internamente, além de formalizar o acordo para 2017. Ele será apresentado ainda nesta semana e se junta ao elenco corintiano.

Apesar do acerto no fim de outubro, porém, Jô só estará apto para vestir novamente a camisa do clube apenas na próxima temporada.

Formado no Corinthians, o atacante tem duas marcas expressivas com a camisa do clube em que atuou até 2005. Ele é o mais jovem a ter atuado como jogador corintiano, além de também ser o mais jovem a marcar um gol, ambos com 16 anos de idade.

De volta após mais de uma década, Jô defendeu recentemente o Jiangsu Suning-CHN, do qual se desligou no começo do semestre. Desde então, ele mantinha a forma em Belo Horizonte, na Cidade do Galo. Como estava sem clube, o centroavante assinou diretamente com o Corinthians mediante o pagamento de luvas e salários.

Antes dele, o clube alvinegro já havia assegurado outra contratação. O atacante Luidy Viegas, do CRB-AL e destaque da atual Série B, está definido para a temporada que vem. O jogador tem 20 anos e atua pelos lados do campo.

