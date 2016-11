Atacadão expande atividades em Manaus e deve gerar 600 empregos diretos e indiretos

Com investimentos que superam o montante de R$ 75 milhões, a rede de alimentos Atacadão inaugurou uma nova loja, situada na rua Leopoldo Péres, no bairro Educandos, que vai atender, principalmente, os moradores da Zona Sul de Manaus. O empreendimento deverá gerar em torno de 600 empregos diretos e indiretos na cidade.

Essa será a terceira unidade do Atacadão em Manaus e a loja de autosserviço de número de 131, no Brasil, segundo a assessoria de imprensa da empresa.

De acordo com o gerente comercial, Edemar Menezes, a loja demorou apenas quatro meses para ser inaugurada, desde o início das construções. Todo o investimento declarado foi dividido entre terreno, instalações e mercadorias.

Ao todo a loja emprega 300 funcionários diretos entre atendentes, caixas, repositores entre outros, e quase 300 indiretos, que são terceirizados como promotores, agentes de limpeza e segurança. “Essa loja é o que tem de mais moderno em toda a rede Atacadão, no Brasil, em todos os aspectos, como estrutura, mercadorias e preço”, disse Menezes.

O gerente lembrou que, mesmo com a situação econômica do pais e do Estado, a empresa inaugurou novos empreendimentos criando emprego e renda na região. “A gente ver na crise uma oportunidade para crescer. Enquanto alguns demitem, o Atacadão contrata”, finalizou.

Preços

Produtos com preços bem abaixo da média praticada em Manaus, como guaraná Baré de 2 litros a R$ 2,89, açúcar e arroz a R$ 2,55 e margarina Deline a R$ 1,25 chamaram a atenção do público.

A doméstica Adinalda Lima, 41, e moradora do bairro Alvorada na Zona Centro-Oeste da cidade. Mesmo longe do local onde mora, ela foi conferir de perto a nova loja do Atacadão, porque disse gostar de novidades, principalmente quando se trata de compras.

“A concorrência é grande, então sempre tem que ter uma novidade para atrair a população. Achei legal a loja, tem produtos baratos comparando com outros supermercados. Se os preços continuarem assim, só vou comprar aqui nesta loja”, observou Adinalda.

Oportunidade

A industriária, Nara Lima, 35, que é moradora do bairro Educandos, elogiou a estrutura da nova loja do Atacadão e, principalmente, gostou dos preços. “Por exemplo, o pacote de uva que costumo comprar de R$ 8, aqui encontrei de R$ 4. Ruim foi apenas o tumulto que está grande, mas porque é inauguração. Bom também é a localização porque agora não vamos nos deslocarmos para longe”, disse.

O autônomo Beto Martins, 32, gostou das promoções. “Vai ficar melhor para gente que mora aqui perto, também comprar em grande quantidade e não precisar ir para a Zona Leste, como fazíamos antes”, contou.

Entre as 600 pessoas que foram agraciadas com uma vaga de emprego no Atacadão está Gideane Prata, 28, que estava desempregada há mais de dois anos. Ela conseguiu uma vaga como operadora de caixa depois de ver a vaga nas redes sociais, disputar e ser efetivada sem dificuldades. “O Atacadão dá a oportunidade para a gente crescer dentro da empresa, e não permite que outros tomem nossa vaga. Só depende da gente mostrar evolução”, disse.

Joandres Xavier

Jornal EM TEMPO