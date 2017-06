Você está sozinho (a) e já perdeu a esperança de arrumar um amor? Nem tudo está perdido. O tarólogo, astrólogo, Edu Scarfon aproveita a data mais romântica do ano para dar uma ajudinha para quem procura um novo amor ou quer dar uma apimentada no relacionamento que já possui.

Para quem está sozinho, Edu sugere uma poção a base de frutas e ervas para fortalecer a autoestima e atrair o amor. “A Poção da Sedução nos ajuda a internalizar as forças para estimular nossa mente e ações para um comportamento mais atrativo para aquilo que desejamos”, explica. Na hora de preparar a poção é importante mentalizar o magnetismo pessoal e o que a pessoa deseja.

Outra sugestão para atrair a energia de um novo parceiro, é fazer um Banho em Prol de Amor e Sedução, feito com ervas que estimulam a capacidade de exercer o fascínio e abertura de caminhos afetivos.

Já, o Ritual para Proteger o Relacionamento e Estimular a Fidelidade é ideal para quem deseja preservar o amor entre o casal. “O foco é pedir aos protetores espirituais muita sabedoria para que um consiga fazer o outro feliz”, orienta.

Confira as receitas:

Poção da sedução:

Ingredientes:

500 ml de vinho tinto seco;

200 ml de um chá feito com as seguintes ervas: cidreira, erva doce, canela e jasmim;

Meia maçã cortada em rodelas;

15 uvas roxas, de preferência, sem sementes;

Mel a gosto;

Os cristais: uma granada, uma rodonita e uma fluorita

Como fazer:

Faça esta poção numa das últimas noites de Lua Crescente pedindo que através dela cresça o seu poder de sedução. Coloque todos os ingredientes numa jarra de vidro e, no caso das frutas, dê uma leve amassada nelas num pilão. Deixe a bebida em descanso por uma hora e depois coloque-a na geladeira para conservar. A partir da entrada da Lua Cheia, comece a ingeri-la pelo menos duas vezes ao dia. Faça isso durante as três primeiras noites de Lua Cheia, mentalizando aquilo que deseja. Boa sorte!

Ritual para proteger o relacionamento e estimular a fidelidade:

Ingredientes:

Uma pequena muda de manjericão ou de dill (os dois são favoráveis para a saúde da relação, o primeiro protege o casal de problemas e o segundo zela pela lealdade);

Uma foto sua e uma da pessoa amada;

Uma vela verde

Um cristal do seu signo e um do da pessoa amada.

Veja os cristais de cada signo na tabela abaixo:

Áries – Jaspe Vermelho

Touro – Quartzo Rosa

Gêmeos – Hematita

Câncer – Lua

Leão – Pedra do Sol

Virgem – Ágata

Libra – Citrino

Escorpião – Turmalina Negra

Sagitário – Lápis Lázuli

Capricórnio – Ônix

Aquário – Sodalita

Peixes – Ametista

Como fazer:

Coloque as fotos por baixo do vaso, onde estará a planta escolhida. Se preferir, pode colocar as duas, plantadas no mesmo local, dividindo o espaço. Certifique-se de deixar um recipiente entre o vaso e as fotos para que a água não escorra nelas. Dentro do vaso, sobre a terra, você colocará os dois cristais. Quando fizer isso, acenda a vela ao lado e peça que o espírito das ervas zele por seu amor e que o elemento terra ajude a fortalecer a sua relação. Clame os seus protetores espirituais e da pessoa amada que lhes deem sabedoria para que um consiga fazer o outro feliz. Mantenha as fotos e os cristais na plantinha e cuide bem dela!

Banho em prol do amor e sedução

Ingredientes:

Abre caminho (para abrir os caminhos afetivos);

Verbena (erva do amor);

Coentro (atrai amor recíproco);

Manjericão (protege de relações problemáticas);

Rosas vermelhas e rosas (remetem ao amor e à paixão);

Jasmim (aumenta a socialização);

Melissa (atrai situações com doçura);

Hibisco (fortalece a libido);

Canela em pau (aumenta a chama do romance);

Um pequeno pedaço de baunilha em fava (estimula a capacidade de exercer o fascínio);

Uma colher de mel para ser acrescentada na fase final do banho, depois de peneirá-lo.

Como fazer:

Ferva um litro de água e acrescente um punhado de cada item mencionado, mantendo em fogo baixo por 7 minutos. Durante o período, mexa com uma colher de pau, visualizando o perfil de pessoas que deseja atrair. Passe o banho por uma peneira, acrescente o mel e coloque-o num recipiente. Se desejar complete-o com mais água do chuveiro e, após o banho de higiene, despeje a mistura no corpo inteiro, da cabeça aos pés. Mantenha o uso do banho por sete sextas-feiras seguidas.

EM TEMPO