Astra Fight Team conquista o 12º Campeonato Amazonense de Submission

A equipe Astra Fight Team, do professor Allan Cortinhas, foi a grande campeã do 12º Campeonato Amazonense de Submission, competição que movimentou a Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira, em Manaus, no último domingo (18). O evento encerrou o calendário de atividades do ano da Federação Amazonense de Submission e Luta Livre Esportiva (Fasub).

O pódio dos destaques coletivos foi completado pelas equipes Sonic, liderada pelo mestre Anderson “Motoboy” Martins, e Amazon Union Fight, comandada pelos professores Keulem Charles e Marcelino Cavalcante. As três primeiras academias mais bem colocadas na competição receberão premiação em dinheiro nos valores de R$ 1,5 mil (campeã), R$ 1 mil (vice) e R$ 500 (terceira).

Campeões absolutos

A competição foi marcada pela supremacia de atletas que se dividem entre o jiu-jítsu, a luta livre e o MMA. É o caso da faixa azul Patrícia Adria Rodrigues, do Projeto Nandinho, campeã no peso pluma e no absoluto feminino.

Outro lutador de MMA que brilhou no evento foi o faixa marrom Marcos “Marajó” Rodrigues, da SD System/Checkmat, campeão na categoria e no absoluto. Promessa do Projeto Nandinho, o faixa roxa Elias Silva também reinou na categoria e no absoluto.

Na disputa mais esperada do evento, João Ferreira, da CT Brunocilla, conquistou o título do absoluto faixa preta contra Claudevan “Soneca” Martins, da Associação Monteiro, que estava imbatível nas competições estaduais nesta temporada.

