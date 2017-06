Assustado, homem corre da polícia e acaba preso com 8kg de drogas

Anderson já foi preso outras duas vezes por tráfico – Divulgação/PM

Anderson Cardoso da Silva, de 18 anos, conhecido como “Cacheado”, foi preso pela Polícia Militar após ser flagrado portando 8 kg de drogas. O caso ocorreu na noite desta sexta-feira (16), na travessa Uirapuru, Conjunto 31 de março, bairro Japiim 1, Zona Sul de Manaus.

De acordo com policiais da Rocam, os policiais receberam uma denúncia anônima pelo telefone da guarnição (99280-7574) de que um homem estava traficando na travessa.

“Fomos até o local e ao ver a viatura, Anderson ficou assustado e saiu correndo. Desconfiamos na hora de que ele era a pessoa apontada pelo denunciante. Fizemos o acompanhamento e conseguimos prendê-lo”, relatou um PM que fez parte da equipe, mas preferiu não ser identificado.

Após ser capturado, “Cacheado” acabou entregando o local onde escondia as substâncias entorpecentes. Os policiais foram até a casa dele, localizada na mesma região, e conseguiram apreender 8 quilos de drogas, sendo dois quilos de skunk, 4,5 kg de oxi e mais 1,5 kg de cocaína pura.

Anderson foi conduzido ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP),onde foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

Ficha Suja

De acordo com dados do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), no seu site oficial, essa não é a primeira vez que Anderson é preso por envolvimento com as drogas. Em 2013 e 2011, o suspeito também foi flagrado com entorpecentes e acabou preso nas duas ocasiões.

Bruna Souza

EM TEMPO