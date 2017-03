Associações do AM convidam população para participar de mutirão cultural

Profissionais da área de segurança pública, cultura e saúde estarão mobilizados, neste sábado (14), das 8h às 17h, em um mutirão de limpeza e restauração do novo espaço, localizado na rua Cristo Reis, esquina com rua 2, conjunto Costa e Silva, bairro Raiz, Zona Sul de Manaus, onde deve funcionar três associações, que realizam ações sociais para os cidadãos do Amazonas.

O espaço será a sede das associações de Cultura do Estado do Amazonas (Aceam), das Pessoas com Fissura Labiopalatinas do Estado do Amazonas (Apfam) e de Investigadores, Escrivães, Desenvolvimento Sociocultural e Apoio a Pessoa com Deficiência (Assinepol-AM).

De acordo com a presidente da Aceam, Rosa dos Anjos, todo e qualquer apoio será bem-vindo. “O local precisa passar uma reforma de imediato para poder atender as demandas da população e, pensando nisso, nós organizamos esse mutirão para conseguir qualquer tipo de material de limpeza e de construção para auxiliar na reforma”, informou Rosa.

Ainda segundo Rosa, a organização do mutirão espera receber em torno de 150 voluntários. “O mato no terreno está grande, precisa de pintura e lavagem do piso. Há janelas e portas que precisam de reparos. Estamos precisando de voluntários para abraçar esta causa e nos ajudar a tocar nossos projetos, que são gratuitos e só beneficiam a população”, frisou.

A Aceam informou que um total de 40 militares do Exército e Marinha vão se juntar ao grupo no dia da ação voluntária. Um lanche será servido para todos os envolvidos.

Para aquelas pessoas que tiverem condições de doar materiais de limpeza e de construção, podem entrar em contato pelo número (92) 98118-3640 Rosa dos Anjos.

Isac Sharlon

EM TEMPO