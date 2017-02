Associações de produtores buscam FPS para edital de inclusão produtiva

Dez associações e cooperativas de produtores rurais do Amazonas, que estão elaborando propostas para obtenção de fomento, buscaram orientações no Fundo de Promoção Social (FPS) sobre o edital destinado à inclusão produtiva. Com recursos da ordem de R$ 5 milhões, o edital de fomento para mecanização e incremento da atividade recebe projetos até o dia 2 de março. Os atendimentos para apresentação das propostas acontecem diariamente na sede do Governo do Estado, na avenida Brasil, bairro Compensa, Zona Centro-Oeste de Manaus.

A presidente de honra do FPS, a primeira-dama do Estado Edilene Gomes de Oliveira, explica que o FPS atenderá com o edital as Organizações da Sociedade Civil, entidades privadas sem fins lucrativos e as cooperativas ligadas ao setor primário. “O edital do FPS é direcionado a projetos de inclusão produtiva que priorizem a geração de emprego e renda e a sustentabilidade ambiental”, destacou.

Segundo a presidente de honra do FPS, o edital de fomento tem o objetivo de atender as necessidades das associações, facilitando a vida e ajudando a incrementar a atividade dos pequenos produtores. “Esperamos alcançar todos os municípios do Amazonas, ampliando o alcance das ações do FPS e os programas desenvolvidos pelo governo. Com esse edital, estamos direcionando o apoio para aqueles que precisam muito. Com isso, damos suporte para aquisição de novas tecnologias que facilitam a produção e, portanto, ajudam no desenvolvimento dessa atividade produtiva”, destacou.

Até o momento, foram recebidas para orientação associações de Autazes, Santo Antônio do Içá, Benjamin Constant, Beruri, Careiro da Várzea, Barcelos, Manacapuru, Fonte Boa e Manaus.

“Tivemos conhecimento do edital e corremos aqui para tirar todas as dúvidas sobre documentação e prazo. Essa é uma oportunidade muito importante para quem trabalha com a terra e já estamos desenvolvendo nosso projeto para acessar esses recursos”, disse a presidente da Associação dos Agropecuários de Beruri (Assuab), Sandra Soares, que esteve no FPS nesta quarta-feira para atendimento. A associação trabalha com castanha e deve apresentar projeto para ampliação de instalações.

O fomento do FPS é destinado a projetos de aquisição de maquinários como caminhões, tratores agrícolas, implementos e embarcações fluviais com, no máximo, 20 toneladas de capacidade. A seleção também vai beneficiar projetos de construção, reformas e ampliações, como por exemplo, criadouros de animais, estufas e casas de farinha higiênicas.

Em 2016, o FPS destinou recursos para projetos de cinco associações e cooperativas do setor primário permitindo a aquisição de tratores agrícolas, máquinas e equipamentos de fabricação de produtos como vassouras e processamento e armazenamento do açaí. O fomento totalizou R$ 1,153 milhão e ajudou centenas de agricultores em Tapauá, Lábrea, Manacapuru, Envira e Barcelos a melhorarem sua produção e alcançar novos mercados.

Edital

O edital segue a Lei 13.019/2014, que estabelece o Marco Regulatório referente à atuação das Organizações da Sociedade Civil em vigor desde o dia 23 de janeiro de 2016. A norma estabelece regras para as parcerias dessas organizações com o poder público nas esferas federal, estadual e municipal.

Cada entidade poderá apresentar uma proposta por meio físico e deverá registrá-la no protocolo do FPS, localizado na Sede do Governo do Estado, na avenida Brasil, nº 3.925, bairro Compensa, que funciona das 8h às 12h e das 14h às 18h. A inscrição pode ser feitas até o dia 2 de março.

Mais informações podem ser obtidas por meio dos telefones: (92) 3303-8367, (92) 3303-8319 e (92) 3303-8452, ou na página: www.amazonas.am.gov.br/ (no canto superior direito). As propostas serão analisadas por uma comissão formada por diversos órgãos e o parecer será emitido em até 45 dias.

Em 2016, o Governo do Amazonas aprovou o repasse de R$ 3,383 milhões para 23 Organizações da Sociedade Civil (OSCs), que prestam serviços assistenciais no Estado. Esse recurso é parte dos investimentos feitos através do FPS, que totalizou R$ 51, 815 milhões.

Com informações da assessoria