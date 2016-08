Associações da Polícia Civil e Militar anunciam adesão à candidatura de Silas Câmara

O Sindicato dos Funcionários da Polícia Civil do Amazonas (Sinpol) e a Associação dos Cabos e Soldados da Polícia e Bombeiro Militar do Amazonas anunciaram na tarde desta terça (30), adesão à candidatura de Silas Câmara (PRB) para prefeito de Manaus e coronel Amadeu, para vice. No início do mês, a Associação de Oficiais da Polícia Militar já havia anunciado o apoio à Coligação Somos Todos Manaus. As três entidades juntas têm mais de 10 mil associados.

“Todas as representações da segurança pública do Estado – Polícia Militar, Polícia Civil – tanto associações de oficiais quanto de cabos e soldados se uniram e disseram que a melhor proposta para segurança pública é a que está no nosso plano de governo. Mais da metade da população clama por segurança e nós sabemos o que fazer e vamos fazer”, assegurou Silas.

O presidente da Associação dos Cabos e Soldados da Polícia e Bombeiro Militar do Amazonas, Cabo Igo Silva, ressaltou que o plano de governo apresentado por Silas e coronel Amadeu foi o que convenceu os cabos e soldados a entrarem na campanha. Hoje, a Associação tem mais de seis mil filiados.

“Acreditamos na competência do Silas e vimos que os projetos vão trazer benefícios tanto para a sociedade quanto para nós policiais militares e bombeiros. Dentre esses projetos, o que mais me chamou a atenção foi o que dará uma oportunidade aos policiais da reserva que poderão voltar ao mercado de trabalho”, destacou Cabo Igo

Com mais de 26 anos de atuação no Amazonas, o Sinpol também anunciou adesão através do presidente do Sindicato, o investigador da Polícia Civil, Moacir Maia. A entidade representa os servidores ativos e aposentados da Polícia civil, representados nas carreiras de delegado, escrivão, investigação de polícia, médico legista, perito criminal, auxiliar de necrópsia, datiloscopista, motorista policial, assistente técnico e pessoal administrativo.

“A gente trabalha para melhorar a segurança pública do nosso Estado. Por mais que o Município não tenha competência para tratar diretamente de segurança, a Prefeitura pode ajudar muito nesta área. A proposta que foi apresentada pelo candidato Silas é a melhor. Criar uma chefia de segurança nas escolas municipais será muito bom. O melhor candidato para esta área é o Silas mesmo”, elogiou Moacir Maia.

Presidente da Associação dos Oficiais da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Amazonas, Major Emerson já havia anunciado apoio à coligação ainda no início de agosto e ressaltou que está será a primeira vez na história que um oficial da Polícia Militar vai concorrer a um cargo majoritário.

“Estamos apoiando desde o primeiro dia a candidatura e os projetos de Silas Câmara e coronel Amadeu para que nesta caminhada a gente possa construir algo palpável que possa melhorar a vida da população manauara e atenda os nossos policiais”, afirmou o Major Emerson.

