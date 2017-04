Associação sem fins lucrativos quer redução de vagas na política

Uma iniciativa para a redução do número de parlamentares irá começar a ganhar forma, a partir do dia 10 de maio em Manaus. Trata-se do nascimento de uma associação amazonense sem fins lucrativos e com interesses apenas políticos, coordenado pelo autônomo Lecínio Rodrigues, 55. A ideia adotada será organizar reuniões, palestras e seminários com a população e estudantes para fortalecer a criação da instituição, que terá o objetivo de fazer pressão junto a classe política para a redução de cargos.

O idealizador admite que o assunto não é agradável e aceitável às câmaras municipais e assembleias legislativas e informa sobre a necessidade do apelo popular para o sucesso da associação, que ainda está em fase de estudos para a criação do nome. “Eu e mais um grupo de quatro pessoas temos conversado com as pessoas daqui de Manaus e de outras cidades e Estados sobre este absurdo, que é a quantidade existente de políticos”, disse Lecínio. Ele revela também a intenção de criar chapas dentro da entidade para trabalhar com mais dedicação às questões políticas.

Entre os primeiros passos previstos para início da associação, Lecínio enumera a criação de projetos e da equipe jurídica. “Vamos viabilizar a possibilidade de encaminhar nossos projetos para a Câmara Federal e para o Congresso Nacional para ser votado. Iremos conhecer os trâmites para chegar até a votação”, explicou. Ele salientou, ainda, reconhecer que o assunto não é de interesse da classe política e que a instituição, além de pedir a redução de cargos de parlamentares, também se dedicará à cobrança de propostas elencadas durante o período de campanha.

Com todos os projetos concluídos, a associação pretende levar as iniciativas a todas as classes políticas sociais. “Se nós conseguirmos ao menos uma redução no quantitativo de políticos já será muito. Vai sobrar mais dinheiro para a nação, saúde e educação. Os políticos têm muitos benefícios além do salário, inclusive auxílio-paletó e privilégios para toda a família”, concluiu ao enfatizar que até o final deste ano, a associação já estará atuando em favor da sociedade brasileira.

Bancada do AM pode crescer

Um projeto de lei que tramita no Senado e que teve parecer favorável aprovado no dia 17 deste mês, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da casa, poderá aumentar, nas eleições de 2018, o número de vaga de deputados federais pelo Amazonas, de 8 para dez parlamentares. O acréscimo também se refletiria na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), que pode ganhar na próxima eleição, 6 novos deputados, aumentando as cadeiras de 24 para 30.

A matéria leva em consideração o Quociente Populacional Nacional (QPN). Dentro desta perspectiva, além do Amazonas, os Estados do Pará também poderão aumentar o número de parlamentares, de 17 para 21 e Minas Gerais, de 53 para 55.

Na contramão, os Estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraíba, Piauí, Paraná, Pernambuco e Alagoas, poderão perder uma cadeira cada. O projeto de lei do Senado nº 315/2016 é de autoria do senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA) e ainda não tem data certa para votação em plenário. A proposta, na realidade, visa redistribuir as bancadas e, portanto, mesmo com acréscimos, o número de deputados na Câmara permanecerá em 513.

Fabiane Morais

EM TEMPO