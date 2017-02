Assistente do Google chega a mais smartphones, mas não fala português

O Google anunciou que smartphones com sistema operacional Android 6 e 7 receberão o Google Assistant nas suas novas atualizações, assumindo as funções do Now. Inicialmente previsto para figurar apenas no Pixel, smartphone próprio da marca, e no Google Home -ambos sem previsão de chegada ao Brasil-, a empresa resolveu ampliar a distribuição. O anúncio foi no último domingo (26).

Segundo o gerente de produto para o Assistant, Gummi Hafsteinsson, a estratégia coloca o assistente como um dos produtos fortes da marca para o mundo. “Temos cada vez mais dispositivos conectados e queremos oferecer uma boa interface para controlá-los”, contou em entrevista à reportagem, nesta terça (28).

O Google Home compete no mercado estrangeiro com assistentes pessoais como a Alexa, da Amazon, e é capaz de realizar tarefas como ligar a TV, tocar música e acender as luzes da casa. Nos smartphones, o Assistant tem controle por voz, e é capaz de localizar restaurantes, realizar ligações e acessar fotos na nuvem, assim como já fazem Siri (Apple) e Cortana (Microsoft).

Por ora, o software só oferece suporte para o inglês e o alemão. Hafsteinsson comenta que é prevista a chegada a outros mercados globais, mas não existe um cronograma. “Regionalizar o produto é um desafio muito grande que envolve não só o reconhecimento do idioma, mas as singularidades da língua”.

Ele diz contar com pessoas do mundo todo trabalhando no desenvolvimento e teste das traduções. O alemão foi escolhido por já ter passado pela rotina, mas evita citar qual o próximo lançamento.

O mercado brasileiro deve se contentar por ora com o Allo, aplicativo de mensagens do Google que também usa o Assistant como plataforma e é capaz de responder a perguntas em português.

Desenvolvido para interagir com o usuário através da conversação e “resolver as coisas”, buscando soluções rápidas, o Assistant impressiona, mas tropeça nas barreiras da língua.

Em uma demonstração em um smartphone Pixel, no estande da empresa na MWC, ele reagiu rápido à ordem “mostre minhas fotos tiradas na praia no verão passado”, puxando da nuvem as fotos das férias do porta-voz.

A reportagem testou “Lugares legais para conhecer em São Paulo” e obteve ótimas dicas de San Pablo, nas Filipinas. Se passar por lá, aliás, não deixe de conhecer os Sete Lagos, as fotos são lindas.

Ricardo Ampudia

FolhaPress