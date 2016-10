Assembleia Legislativa paga primeira parcela do décimo terceiro no final deste mês

Funcionários, entre efetivos e comissionados, da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) começam a receber a primeira parcela do 13º salário até o próximo dia 27. A casa legislativa pagará 50% do valor total. O anúncio foi feito pelo presidente, deputado Josué Neto (PSD), na manhã desta segunda-feira (10), durante a Sessão Ordinária, no plenário da casa.

“Durante muito tempo foi veiculada a falsa informação de que a Assembleia não teria capacidade de honrar seus compromissos, mas temos colocado nossos servidores em primeiro lugar. Dentro da nossa capacidade humana fizemos tudo para poder honrar nossos compromissos e vamos efetuar o pagamento de todos os nossos servidores”, disse Josué Neto.

A medida foi possível por conta da contenção e redução de gastos adotadas nos últimos 22 meses, que envolveu a redução de 10% da Cota para Exercício de Atividade Parlamentar (Ceap) dos deputados, e redução de 25% a 35% dos contratos com fornecedores e prestadores de serviços da Aleam. Além da suspensão das diárias dos deputados e servidores dentro do estado, assim como o fretamento de aeronaves, comunicação visual, serviços de buffet, flores e acessórios usados em homenagens e sessões especiais na Casa.

A Aleam enfrentou nos últimos 22 meses uma queda de pelo menos R$ 3 milhões mensais no repasse institucional e, por conta disso, o parlamento tem priorizado o pagamento dos servidores e das empresas que prestam serviços essenciais ao funcionamento do Legislativo. Ainda de acordo com a diretoria-geral, a segunda parcela do 13º sairá até o dia 20 de dezembro.

Com informações da assessoria