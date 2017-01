Assembleia aprova greve de policiais civis no Amazonas

Policiais civis, escrivães e delegados decidiram durante uma assembleia, na noite desta quinta-feira (5), aderir ao indicativo de greve da categoria. A informação foi confirmada pelo presidente em exercício do Sindicato dos Funcionários da Polícia Civil do Amazonas (Sindipol), Odirlei Vasconcelos.

A aprovação foi unanime e as atividades serão paralisadas a partir das 0h desta sexta-feira (6). Os servidores da Polícia Civil devem paralisar três delegacia por dia, para não atrapalhar o atendimento da população nos Distritos Integrados de Polícia (DIP’s). A categoria vai paralisar devido a falta de reajustes salariais pelo Governo do Estado do Amazonas.

“Vamos lançar o edital e, daqui a dez dias, vamos reunir todos os funcionários da PC-AM pra aprovar o indicativo. Aí em seguida vem as medidas, como comando de greve entre outras”, informou Vasconcelos.

Ainda segundo o presidente em exercício do Sinpol, entre as principais reivindicações da categoria estão o pagamento da terceira parcela do escalonamento, a falta de concurso público, limpezas nas delegacias e promoções.

“A reunião aconteceu após o sindicato se reunir na quinta-feira com o governo, onde foi proposto o pagamento da parcela do escalonamento, além de jogar o retroativo para janeiro. Então nós apresentamos as propostas aqui na reunião e todos não ficaram de acordo, pois o governo não tem mais credibilidade para fazer esse tipo de proposta”, frisou.

Procedimentos

Após protocolar o edital, inicia-se o trabalho de comunicar todos os órgãos estaduais sobre a decisão como, por exemplo, o Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam), Governo do Estado e PC-AM.

Adepol

Rafael Costa e Silva, presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Amazonas (Adepol), destacou que os delegados também resolveram aderir ao indicativo de greve por cobrar os mesmos direitos que estão sendo reivindicados por policiais, escrivães e demais servidores da PC-AM. “Estamos cobrando um direito nosso que é o pagamento do escalonamento, previsto na Lei 4059 que o então governador aprovou em 2014. Essa medida foi uma negociação com a categoria dividindo um aumento salarial em quatro parcelas. Tendo em vista a defasagem que já estava acontecendo desde aquele ano. O governador cumpriu 2015, 2016, mas agora em 2017 decidiu não cumprir”, informou o delegado Rafael Silva.

Para Silva, todos os funcionários da PC-AM, independente do cargo, estão caminhando junto. “A gente só vai recuar quando o governador valorizar a polícia, assim como ele está valorizando as famílias dos presos, antecipando o valor das indenizações, no caso das rebeliões nos presídios”.

Ainda de acordo com o delegado, o atual tratamento do governo com as famílias dos presos significa uma afronta aos policiais, que dão a vida todos os dias na defesa da sociedade. “Infelizmente nós tivemos a situação do delegado Thiago Garcez, que desapareceu no rio Solimões após confronto com traficantes colombianos. O governador nem se quer fez contato com a esposa do delegado e não houve nenhuma iniciativa no sentido de indenização como está acontecendo hoje nos presídios. Então, quando situações como essa ocorrem, a gente se sente desvalorizado porque são nossas cabeças que estão no meio da rua correndo risco em prol da sociedade”, concluiu.

Vídeo: Joel Loureiro

Isac Sharlon

EM TEMPO