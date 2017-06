Assassinatos após morte de PM têm características de ação de grupo de extermínio

Após a descoberta da morte do soldado da Polícia Militar Paulo Sérgio Portilho, de 34 anos, na última terça-feira (30), aconteceram algumas mortes onde o modo de ação dos assassinos é semelhante: sempre há um carro prata, que disseram ser tanto um Celta quanto um Corsa; os suspeitos estão encapuzados e os crimes foram registrados em áreas vermelhas. Além disso, entre as vítimas, há pessoas com ficha criminal.

Em julho de 2015, poucos dias após o assassinato do sargento da PM Afonso Camacho Dias, na saída de uma agência bancária na Zona Sul de Manaus, 36 pessoas foram mortas pela cidade, em áreas vermelhas. Pouco tempo depois, a Polícia Federal descobriu um grupo de extermínio formado por policiais militares que estavam por trás de algumas dessas execuções. Doze PMs foram presos.

Dessa vez, alguns indícios levantam a hipótese de que essas novas mortes, com as mesmas características, possam ser uma espécie de represália pelo assassinato do soldado Portilho. Por isso, fomos atrás dos órgãos de segurança do Estado. Mandamos email para a Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP), para a Delegacia Geral de Polícia Civil e para o Comando da Polícia Militar do Estado.

A SSP informou que todos os casos estão sendo investigados pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) da Polícia Civil. A Policia Militar, por meio de nota, pediu que a demanda seja redirecionada à Polícia Civil, responsável pela investigação dos casos. A Polícia Civil informou, por meio de nota, nenhum registro de Boletim de Ocorrência (BO) sobre ação de grupo de extermínio foi formalizado na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (Dehs), porém, os modus operandis das mortes são semelhantes aos usados pelas organizações criminosas. Entretanto, nenhuma hipótese será descartada e as investigações sobre os casos serão iniciadas após o registro.

Casos

Somente na Zona Sul, duas mortes em área vermelha – beco São Miguel no Morro da Liberdade e o rua Antônio Passos de Miranda, no São Francisco – foram registradas, nesta madrugada, com o modo de ação parecido.

“O carro prata passou por eles e voltou. O passageiro da frente e os dois de trás sacaram as armas e deram vários tiros. Meu filho ainda correu e caiu na casa de uma vizinha. Fizeram isso por pura maldade. Se estivessem atrás de algum deles, tinham atirado na primeira vez que passaram pela rua”, contou a mãe de Cleovan da Silva Alves, 40, conhecido como “Banana”, morto na ação.

Por volta da meia noite, no Morro da Liberdade, o homicida e traficante Marcelo Pereira da Silva, de 31 anos, foi assassinado em plena rua enquanto bebia com amigos. “Não deu tempo dele correr, porque ele estava um pouco embriagado, mas os outros conseguiram fugir. Ele deve ter sido confundido com outra pessoa, porque não tinha envolvimento com coisas erradas”, contou a irmã de Marcelo que talvez desconhecesse a ficha criminal dele no site do Tribunal de Justiça do Amazonas.

A terceira morte da madrugada aconteceu na Compensa, na Zona Oeste. Renan Cascais Lima, de 22 anos, foi morto com quatro tiros, disparados por homens em um carro Celta, de cor prata, que passou e atirou no jovem em frente de sua casa, na avenida São Pedro.

Loira

A auxiliar de serviço gerais Lenise Oliveira Rodrigues, conhecida como “Loira”, 39, foi morta com cinco tiros por volta das 23h desta quinta-feira (1), na rua São Paulo, no Zumbi 2, na Zona Leste. De acordo com familiares, a vítima era envolvida com o tráfico e foi assassinada por um carro prata. “Passou um carro prata e chamaram por ela. Eles apontaram a arma e atiraram”, contou uma testemunha.

