Assaltos a ônibus é tema de reunião em Manaus

11 assaltos por dia acontecem em ônibus de Manaus

As autoridades locais responsáveis pela segurança e pelo transporte público se reuniram na manhã desta quinta-feira (20) pra discutir estratégias para reduzir a incidência de assaltos em ônibus de Manaus. Estavam presentes na reunião o Ministério Público do Estado (MPE), Sinetram, Comando Geral da Polícia Militar, Ordem dos Advogados do Amazonas (OAB/AM), Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU) e o presidente da Comissão de Transportes da Câmara Municipal de Manaus (CMM), vereador Rosivaldo Cordovil.

Os representantes de cada órgão reuniram-se pelo segundo dia seguido para discutir medidas efetivas que aumentem não só a sensação de segurança mas também o número de incidências de crimes em coletivos. Segundo o Sinetram, a utilização do Passafácil já evita que o usuário de transporte exponha valores durante as viagens de ônibus, o aumento nos pontos de vendas tem sido uma alternativa para fortalecer essa medida.

Em abril deste ano a Comissão de Transportes da Câmara Municipal juntamente com o SMTU realizou uma visita na cidade do Rio de Janeiro no intuito de buscar novas alternativas. Uma próxima reunião marcada para o dia 31 de julho deve apresentar as primeiras medidas concretas para solucionar a questão.