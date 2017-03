Assaltos e mortes levam moradores a realizar manifestação em Iranduba

Devido aos inúmeros assaltos e a falta de segurança, moradores de Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus) prometem fazer uma manifestação na próxima sexta-feira (31). O ato é para chamar a atenção das autoridades em relação à segurança pública do município.

O ato está marcado para iniciar às 8h30, com concentração em frente à Escola Estadual Cecilia Carneiro de Oliveira, localizada na avenida Amazonas, na entrada da sede do município. De lá, os manifestantes irão percorrer até a sede da prefeitura.

Conforme os moradores do local, a falta de segurança cresceu nos últimos anos. Segundo eles, diariamente, ocorrem cerca de 10 assaltos na cidade, onde, na maioria das vezes, os criminosos agem com bastante violência.

O último caso que gerou grande repercussão no município ocorreu nesta terça-feira (28). O corpo do taxista João Lima da Silva, 67, que estava desaparecido desde a última segunda-feira (27), foi encontrado em uma área de mata no Km 13, da rodovia Manoel Urbano. A vítima foi morta com 12 facadas, durante um assalto. Os irmãos André Souza da Silva, 18 e Andrezo Jackson Souza da Silva, 21 foram presos e confessaram o crime.

De acordo com uma das organizadoras do protesto, a cabelereira Deiziane Morais, 30, um grupo de pessoas se reuniu para ajudar a convocar o restante da população para participar do protesto.

“Estamos convocando toda a população, os comerciantes, as escolas, taxistas, mototaxitas para que, juntos, possamos unir forças e pedir mais segurança para o nosso município. A insegurança está muito grande em Iranduba”, falou a cabelereira.

Ainda segundo Deiziane, além dos frequentes assaltos, o município também vive uma onda de estupros.

“Ninguém mais pode andar pela cidade durante a noite. Várias mulheres, até idosas estão sofrendo estupros. Estamos, totalmente, à mercê dos bandidos. Eles arrobam residências, estabelecimento comerciais. Não temos nenhuma segurança, a população está amedrontada”, contou a mulher.

A cabelereira também lamentou a morte do taxista, que foi morto durante o trabalho. “ Não é justo um trabalhador ter a vida tirada daquele jeito. Foi uma crueldade o que fizeram com ele. O pior é que os assassinos são do próprio município, essa situação é lamentável”, falou.

Os manifestantes estão preparando cartazes com frases exigindo segurança e também vão usar um carro de som no ato.

Mara Magalhães

EM TEMPO