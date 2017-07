Assalto só no susto: trio é preso por cometer arrastão sem armas no Jorge Teixeira

Com os suspeitos não foram encontradas nem armas de fogo nem armas brancas | Divulgação

Três homens foram presos na noite da última quarta-feira (05) por policias da Rocam, após realizarem vários assaltos na Avenida Brigadeiro Hilário Gurjão, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

De acordo com os policias que atenderam a ocorrência, a viatura da Rocam foi abordada por várias pessoas que haviam sido vítimas de um arrastão cometido por suspeitos que estavam em um veículo modelo Fox de cor preta e placas JXX-9853.

Ainda segundo os policias, momentos após a denúncia das vítimas, um carro com as mesmas características foi encontrado na Avenida Itaúba, no mesmo bairro. Valdineis dos Santos Valente, de 28 anos, Júnior Nunes de Lima, de idade não informada, e um adolescente de 17 anos.

Com eles foram encontrados vários aparelhos celulares e carteiras. Os suspeitos foram identificados por algumas das vítimas. O trio foi conduzido ao 14° DIP, para a realização dos procedimentos cabíveis.

Elias Pedroza

EM TEMPO