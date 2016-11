Assalto à padaria é frustrado por equipes da Derfd que já observava ações de trio; homens foram presos

Luciano da Silva Bastos,18, Max André da Silva Lacerda, 24, e Saulo Souza Resende, 28, foram presos, nesta segunda-feira (21), no momento em que se preparavam para assaltar uma panificadora, localizada na avenida Presidente Kennedy, bairro Educandos, Zona Sul de Manaus.

De acordo com o delegado Denis Pinho, adjunto da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd), as investigações em torno do caso duraram cerca de uma semana, após a equipe do setor de inteligência obterem informações de que o trio estava se organizando para assaltar a panificadora.

Na manhã de ontem, por volta das 5h30, as equipes da especializada se deslocaram até a avenida Presidente Kennedy e montaram campana nas proximidades do lugar que seria alvo dos infratores com intuito de interceptá-los. Assim que o trio adentrou o estabelecimento, as equipes realizaram a abordagem.

O delegado Denis Pinho, explicou que os três homens estavam em dois veículos: uma motocicleta modelo Honda Fan, cor vermelha e placa PHE – 4230 e um carro, modelo Corsa Classic, cor branco e placas PHA – 0558, que foram apreendidos durante a ação policial.

Com Luciano foi encontrado um revólver calibre 38, sem munições, e com Max um revólver calibre 38, com três munições intactas.

Em depoimento, eles revelaram que iriam roubar a panificadora na intenção de “garantir o dinheiro para o fim de semana” e que também pretendiam roubar as joias do dono do estabelecimento comercial.

Ainda segundo o delegado, Max já foi preso por roubo e receptação. Saulo cumpria pena no regime semiaberto por dois roubos e utiliza uma tornozeleira eletrônica.

Os homens foram autuados por roubo majorado tentado e associação criminosa. Ao término dos procedimentos cabíveis eles serão encaminhados ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde permanecerão a disposição da justiça.

Portal EM TEMPO