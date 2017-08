Assaltantes são surpreendidos por vítima armada que mata um suspeito e deixa outro ferido

A família tentou impedir que o corpo do jovem fosse removido pelos peritos do IML – Daniel Landazuri

Marilson Dacio Bentes, de 18 anos, foi morto com três tiros no peito durante a madrugada desta quinta-feira (17). Segundo a Polícia Militar, a morte do jovem aconteceu quando ele e três comparsas tentavam assaltar um grupo de pessoas na comunidade Valparaiso, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

De acordo com testemunhas do crime, o grupo de assaltantes tentava roubar um homem que estava de carro, mas foi surpreendido pela vítima que atirou contra os suspeitos e fugiu em seguida. Marilson e Davi Almeida da Costa, 25, que ficou ferido no ombro, foram socorridos pelos comparsas e levados até o Hospital Pronto-socorro Platão Araújo.

Leia também: Agricultor é preso por estuprar enteada de 14 anos; esposa sabia do crime

A equipe médica informou que Marilson passou por um procedimento de reanimação, mas não resistiu e morreu logo após dar entrada no pronto-socorro. Davi recebeu atendimento médico e continua internado.

Os parentes de Marilson estavam abalados e não quiseram falar com a imprensa. No início da manhã, a família tentou evitar que o corpo do jovem fosse removido pelos peritos do IML, mas os ânimos foram contidos pelo policiais militares que fazem a segurança do hospital.

De acordo com a Polícia Civil, Marilson é apontado como suspeito em sete boletins de ocorrência registrados por crimes de roubo. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios.

Daniel Landazuri

EM TEMPO

Leia mais:

Polícia aprende 15 kg de cocaína em dois carros no Porto de Manaus

PM troca tiros com assaltante em mercadinho no Petrópolis; os dois foram baleados

Chuva de granizo atinge Manicoré e traz prejuízos; especialista explica o fenômeno