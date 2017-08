Assaltantes são presos após serem imobilizados por população no Alvorada

Edlon Pinheiro de Oliveira é um dos suspeitos de assalto -foto: divulgação

Dois homens foram Presos em flagrante, na tarde desta quinta-feira, dia 10, por volta das 13h15, após serem imobilizados por moradores no bairro Alvorada. Identificados como Edlon Pinheiro de Oliveira, 23, e Eliel Araújo de Lemos, 27, foram apontados como autores de roubo majorado com emprego de arma, na Avenida Desembargador João Machado, bairro Alvorada, zona Centro-Oeste da capital.

De acordo com a Polícia, Edlon, Eliel e um indivíduo até o momento não identificado, abordaram uma mulher de 39 anos em via pública, com o intuito de roubarem os pertences dela. Na ocasião, populares que presenciaram a ação criminosa conseguiram imobilizar Edlon, que estava portando uma faca.

Eliel Araújo é apontado como comparsa de Edlon -foto: Divulgação

“Eliel e o outro infrator empreenderam fuga logo após o comparsa ser interceptado. Um popular nos procurou na delegacia e relatou a ocorrência. Em ato contínuo, nos deslocamos até o endereço indicado e prendemos Edlon. Continuamos as buscas e encontramos Eliel escondido no quintal de uma casa. O terceiro infrator não foi achado, mas está sendo procurado pela polícia”, declarou Bacarin.

Ao término dos procedimentos cabíveis na unidade policial eles serão levados para Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, zona Sul da cidade.

Leia mais:

Após manobra de caminhão, carga de cerveja cai em avenida de Manaus e congestiona trânsito

Com altura acima do permitido, Cegonha fica presa após atravessar posto da Suframa

Ministério Público investiga ex-deputado que desviava recursos destinados a esporte no AM