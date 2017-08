Assaltantes roubam moto, carro e deixam duas pessoas feridas na Zona Leste

Ninguém foi preso até agora e a Polícia Militar continua realizando buscas – Daniel Landazuri

O autônomo Wladimir da Silva Azevedo, de 50 anos, foi baleado com um tiro no ombro após presenciar um assalto na manhã desta terça-feira (22), na avenida Buriti, bairro Ouro Verde, Zona Leste de Manaus. Um comerciante identificado apenas como “Régis” fraturou uma das pernas ao ser empurrado de sua motocicleta, que foi levada pelos suspeitos.

Segundo familiares, dois homens não identificados roubaram a moto de um comerciante quando ele chegava para a abrir a loja de frutas e verduras, onde trabalha. O prédio do estabelecimento é de propriedade de Wladimir e fica em frente da casa onde a vítima mora com a família.

“Meu irmão estava tomando café com a esposa, ouviu o barulho e foi ver o que estava acontecendo. Os assaltantes viram ele saindo e atiram”, contou a irmã do autônomo, Célia Costa.

As vítimas foram socorridas e levadas ao Hospital João Lúcio. A irmã de Wladimir ainda informou que o autônomo não corre risco de morte. “Ele está fora de perigo, a bala já foi removida e os médicos falaram que o tiro só atingiu a musculatura”, disse a irmã.

De acordo com policiais militares da 11ª Cicom, os suspeitos fugiram levando a motocicleta do comerciante, mas abandonaram a moto após o alarme disparar e o veículo ficar travado em via pública. Os suspeitos roubaram um carro modelo Strada, de cor vermelha e placas PHA-6440.

A picape foi roubada, na rua 5 do bairro São José. “Um morador que estava saindo da garagem foi abordado pelos suspeitos. Os assaltantes levaram o carro e tomaram um destino desconhecido”, disse um policial que preferiu não ter o nome divulgado.

Até publicação desta matéria ninguém havia sido preso. A Polícia Militar continua realizando buscas pelos assaltantes.

