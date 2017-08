Assaltantes invadem empresa, levam carro e matam cachorro no Armando Mendes

Uma empresa localizada na rua Candelária, bairro Armando Mendes, Zona Leste de Manaus foi invadida por três homens armados na tarde desta segunda-feira (28). No local, eles levaram um carro e mataram um cachorro antes da fuga.

De acordo com tenente Cândido da 25ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), os suspeitos estavam armados. Do local, eles levaram quatro celulares e um veículo modelo saveiro, de cor prata, placa PHM 4329.

Ainda segundo a Polícia, antes de se evadirem do local do crime, os assaltantes atiraram na cabeça do cachorro, da raça rottweiler, que morreu na hora.

O gerente da empresa, identificado pela Polícia, apenas como Raimundo, compareceu a 25ª Cicom e foi direcionado ao 25º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para registrar o Boletim de Ocorrência (B.O). A reportagem tentou entrar em contato com o DIP, porém as ligações não foram atendidas.

Bruna Chagas

EM TEMPO

