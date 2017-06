Assaltantes fogem a pé durante troca de tiros com policiais na Compensa

Os policiais encontraram os objetos roubados no carro que os assaltantes abandonaram durante o tiroteio | Daniel Landazuri

Quatro assaltantes trocaram tiros com policiais militares da 5ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) no início da manhã desta quarta-feira (28), na avenida Brasil, bairro Compensa. De acordo com informações dos policiais, os suspeitos estavam em um carro roubado e cometeram uma série de assaltos na Zona Oeste.

Um dos policiais que participou da ação, o aspirante Cursino, afirmou que a denúncia partiu de um taxista. “Nós recebemos a informação e conseguimos localizar o veículo próximo à feira Modelo Compensa. Quando fomos abordar os suspeitos fomos recebidos com tiros. A equipe revidou, mas eles entraram na contra mão da avenida e conseguiram fugir a pé”, contou.

O quarteto é suspeito de ter assaltado um ônibus da empresa Safira, que fazia o transporte de trabalhadores do Distrito Industrial, momentos antes do tiroteio, às 5h da madrugada, na rua Rio Branco, bairro São Raimundo. Segundo o motorista da rota, Danilo Miranda, de 25 anos, os assaltantes atravessaram o carro em frente ao ônibus para encurralar as vítimas.

“Eles me fecharam no momento em que eu peguei um dos funcionários. Três homens armados entraram no ônibus, eles foram violentos e fizeram todos reféns. Tinham 11 pessoas na rota e todas foram roubadas”, lamentou o motorista.

A proprietariada do carro, que pediu para não ter o nome divulgado, foi localizada pela Polícia Militar e informou que teve o veículo roubado na noite desta terça-feira (27).

“O carro estava com meu esposo. Por volta das 19h30 dois homens armados pediram para ele sair do carro no semáforo da avenida Manicoré, na Cachoeirinha”, afirmou a dona do veículo que foi atingido por três tiros.

As vítimas dos roubos foram encaminhadas ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde registraram o Boletim de Ocorrência e recuperaram os pertences. Nenhum suspeito foi preso.

