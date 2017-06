Assaltante tenta roubar kombi e é preso na Zona Leste

Homem identificado pela Polícia como Mariano Miranda Rodrigues, 22, foi preso após tentativa de roubo a um veículo modelo Kombi, de placa JWQ 3086, por volta de 10h desta sexta-feira (9), na alameda Cosme Ferreira, bairro Colônia Antônio Aleixo, Zona Leste.

Com o infrator, foi apreendida uma arma de fogo com cinco munições. Durante a ação, duas pessoas que estavam dentro da Kombi tentaram fugir do assaltante acabaram batendo o veículo na motocicleta do infrator. Ao ficarem feridas, as vítimas foram levadas pela ambulância do Samu até o Hospital João Lúcio, na Zona Leste.

Os policias da 28ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) atenderam a ocorrência e livraram o homem de ser linchado pelos moradores da área.

Após a apreensão, Rodrigues recebeu atendimento médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhado para o 28º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Com informações da assessoria