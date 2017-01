Assaltante rouba R$ 35 mil em equipamentos de agência no Parque Dez

A Agência de Comunicação, Front, situada na rua Raimundo Polari, conjunto Castelo Branco, no bairro Parque Dez, Zona Centro-Sul de Manaus, foi assaltada durante a madrugada deste sábado (31). Do local foram roubados vários equipamentos fotográficos.

De acordo com um dos proprietários da agência, o fotógrafo Herick Front, o assaltante serrou a grade do basculante do banheiro do estabelecimento para poder entrar no local.

“Acredito que o roubo tenha acontecido durante a madrugada, pois ontem sair tarde da agência. O assaltante entrou pelo basculante do banheiro e levou vários equipamentos fotográficos. Creio que ele deve ter se assustado com algum barulho e pensou que fosse alguém chegando, pois deixou vários equipamentos espalhado no chão. Descobrimos o roubo hoje à tarde quando meu pai veio na agência e encontrou tudo bagunçado”, disse o fotógrafo.

Do local foram roubados, uma câmera Sony A7s II; uma câmera Canon 5D mark II; uma lente Canon 70-200mm L2 – 2.8; um jogo de lentes Rokinon 24 – 50 e 85mm e uma lente Canon 16-35mm. Os equipamentos roubados estão avaliados em aproximadamente R$ 35 mil.

Agência não possuiu câmeras de segurança. Os proprietários irão solicitar as imagens das câmeras que ficam em estabelecimento próximos ao local para ajudar a identificar o criminoso.

O Boletim de Ocorrência foi registrado na Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DCCM), mas será repassado para o 23ºDistrito Integrado de Polícia (DIP), responsável pela área.

