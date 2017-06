Assaltante é preso após roubar pela segunda vez loja na Zona Norte

Otávio ficará preso no CDPM – Divulgação/PC-AM

Otávio Silva de Souza, 22, foi preso, na tarde desta segunda-feira (5), por volta das 15h, em cumprimento de mandado de prisão preventiva por roubo. Ele e mais dois homens foram identificados, a partir de imagens de câmeras de segurança, no momento em que roubavam uma empresa, localizada na avenida Camapuã, conjunto Nossa Senhora de Fátima, bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus.

O caso está sendo investigado pela equipe do 13º DIP

O jovem foi preso dentro da casa da mãe dele, localizada no conjunto habitacional Viver Melhor 1, bairro Santa Etelvina, Zona Norte. De acordo com o delegado Jander Mafra, titular do 13º Distrito Integrado de Polícia (DIP), o trio roubou a empresa nos dias 17/12/2016 e 18/03/2017.

“No primeiro roubo, ainda no ano passado, um dos sócios da empresa foi agredido fisicamente e levou várias coronhadas na cabeça. Ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS), João Lúcio, na Zona Leste, onde permaneceu internado por três dias”, informou.

Mafra informou ainda que, totalizando os dois roubos, foram levados da empresa cerca de R$ 20 mil, vários aparelhos celulares e notebooks.

“Um homem, de 42 anos, foi indiciado por receptação, pois estava utilizando um dos celulares roubados. O aparelho foi o único recuperado até agora e devolvido aos donos da empresa”, acrescentou o delegado.

A autoridade policial explicou que o mandado de prisão preventiva de Otávio foi expedido pelo Dr. Julião Lemos Sobral Júnior, do Plantão Criminal. O jovem será encaminhado para o Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde ficará à disposição da Justiça.

O delegado pede a colaboração da população para capturar outros dois homens, identificados como Douglas Monteiro Nascimento, conhecido como “Guinha”, e um outro infrator, identificado apenas como Adriano. Qualquer informação que possa levar ao paradeiro deles, favor entrar em contato por meio dos números de telefones: (92) 99273-6161 ou (92) 98116-9099. A identidade do informante será mantida em absoluto sigilo.

Confira o vídeo do assalto e tente identificar os demais suspeitos:

Isac SharlonEM TEMPO