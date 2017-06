Assaltante é morto e comparsa internado após receber 10 tiros na Zona Norte

Uma dupla que aterrorizava moradores do conjunto Cidadão X, localizado na Zona Norte de Manaus, cometendo diversos assaltos na região, foi baleada neste fim de semana, na rua praia do areal, situado no Parque rio Solimões.

Um dos homens identificado como Francisco José Medeiros Barbosa, não resistiu aos tiros e faleceu no local. Já o comparsa Edson Barbosa, de 19 anos, que foi atingido por dez tiros, conseguiu sobreviver e está internado no hospital e pronto socorro Delphina Aziz, localizado na Zona Oeste.

A família das vítimas, procurada pela polícia, evitou falar sobre o assunto.

Gerson Freitas

EM TEMPO