Assaltante é morto após roubo na Manaus Moderna

Um homem ainda não identificado foi morto com ao menos seis tiros por volta das 6h desta terça-feira (16), após assaltar uma banca de verduras, na feira da Manaus Moderna, Centro, Zona Sul de Manaus. De acordo com a informações de policiais da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) outros dois suspeitos, que também participaram do assalto, fugiram em uma lancha pelo rio Negro, levando uma maleta de dinheiro, cujo valor não foi informado.

Segundo testemunhas, os suspeitos entraram na banca armados e fizeram clientes e funcionários como reféns.

“Eles falaram que sabiam que ali havia dinheiro e chegaram anunciando o assalto. Mandaram todos entrarem na câmera frigorífica e fugiriam com a maleta. Não sabemos quem reagiu, só ouvimos os tiros do lado de fora”, disse um carregador que pediu para não ter o nome divulgado.

Na fuga, os assaltantes trocaram tiro com uma pessoa que reagiu. Até o momento, a Polícia não tem informações de quem teria feito os disparos contra o assaltante. Os feirantes também não falaram sobre o ocorrido.

Segundo relatos de testemunhas, outro suspeito teria ficado ferido, mas fugiu com o comparsa. O trio de assaltante é conhecido pelos feirantes como “Piratas do Rio”. Na semana passada teriam praticado outro assalto na Feira da Banana.

O corpo do assaltante foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Até a publicação desta matéria ninguém havia sido preso.

