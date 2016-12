Assaltante é espancado após assaltar ônibus no Santa Etelvina

Os passageiros da linha 459 se revoltaram após um assalto frustrado na tarde desta sexta-feira (30) e agrediram um dos três assaltantes que invadiram o coletivo.

A tentativa de roubo aconteceu quando o ônibus passava pela avenida Margarita, nas proximidades do Centro de Treinamento do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM), no bairro de Santa Etelvina, na zona Norte.

De acordo com policiais militares da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), dois suspeitos, que estavam armados com faca conseguiram fugir. Apenas Odair Brasil, de 20 anos, que estava armado com uma espingarda calibre 36, foi detido após a chegada da Polícia Militar (PM).

“Dos três infratores, apenas um estava com arma de fogo, os outros dois estavam com facas, sendo que cada um apontada para o cobrador e motorista do ônibus. O que estava armado mirava nos passageiros enquanto subtraia os pertences, como celulares e dinheiro. Nisso, um senhor, com idade de aproximadamente 60 anos, pulou no cangote do infrator e conseguiu desarma-lo. Os outros dois assaltantes conseguiram pular a catraca do coletivo e fugiram em direção a uma região de mata”, informou o PM que não quis se identificar.

Após a detenção, o suspeito foi levado para atendimento médico e depois encaminhado para o 15º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi autuado, em flagrante, por roubo. Ele será encaminhado para o Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM).

