Assaltante é baleado por cliente armado em drogaria

Dois homens invadiram uma drogaria, situada na avenida João Machado, mais conhecida como Estrada dos Franceses, no bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste, e um dos suspeitos foi baleado por um cliente armado, ainda não identificado, que reagiu ao assalto na noite desta quinta-feira (12).

De acordo com os policiais militares da 10ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a dupla entrou no local e anunciou o assalto, por volta das 19h50. Os suspeitos pegaram uma quantia em dinheiro do caixa e, quando deixavam o estabelecimento, foram surpreendidos pelo cliente, que puxou a arma da cintura e começou a atirar. Os dois saíram correndo, mas um deles, que levou três tiros, caiu na calçada da rua A, localizada no mesmo bairro, e foi alcançado pelos PMs.

Ainda segundo os policiais, o outro suspeito conseguiu fugir com o dinheiro da drogaria. O valor levado não foi divulgado. Não há informações se ele também foi baleado durante a ação.

O suspeito ferido, que não teve o nome revelado, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul. Depois de receber alta médica, ele será levado para a delegacia.

O cliente saiu do local antes da chegada da polícia. O caso foi registrado no 10º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Bruna Souza

EM TEMPO