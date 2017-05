Assaltante é baleado e comparsas são presos após tentarem roubar Sinetram do terminal 5

Após tentarem assaltar o Sinetram, localizado no terminal 5, bairro São José, Zona Leste, por volta das 11h desta terça-feira (2), um homem foi baleado e dois foram presos pela Polícia Militar.

Victor de Castro Alencar, 26, foi alvejado com um tiro na perna na tentativa de fuga, e os comparsas, o detento do regime semiaberto do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) Marcelo da Silva Dias, 28, e Francinei Campelo da Silva, 30, foram presos com duas armas, sendo um revólver calibre 38 e uma pistola calibre 380.

Segundo testemunhas, os suspeitos fugiram correndo, pularam o muro de uma casa e chegaram a jogar as armas dentro de um camburão de água, antes de serem capturados.

À reportagem, o detento declarou que está há 25 dias em liberdade, após solicitar liberação de 35 dias do presídio. Ao ser perguntado do roubo, o detento afirmou que o alvo era o dinheiro que fica guardado no Sinetram. “Deu errado e não conseguimos roubar nada. Nós saímos de lá de boa, mas depois a polícia perseguiu e fomos pegos”, alegou.

De acordo com uma dona de casa de 48 anos, Marcelo invadiu a casa dela, ameaçou a mulher e a filha, e em seguida, tentou fugir correndo.”O comparsa dele fugiu pelo telhado de uma casa ao lado da minha e quando caiu na rua e tentou correr, o policial conseguiu efetuar a prisão. O outro assaltante estava em uma motocicleta e também foi preso. Esse Marcelo ainda tentou fazer alguém da minha casa de refém, mas os policiais conseguiram capturar ele a tempo”, relatou.

Victor foi baleado por policiais militares da 25ª Companhia Interativa Comunitária(Cicom) que conseguiu efetuar a prisão dos assaltantes. O suspeito baleado por socorrido pelos policiais militares e levado ao pronto-socorro João Lúcio, onde foi submetido a atendimento médico e foi liberado.

Os suspeitos foram levados ao 9º Distrito Integrado de Polícia (DIP) onde foram autuados por roubo majorado. Eles serão levados a audiência de custódia.

Ana Sena

EM TEMPO