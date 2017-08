Assaltante descobre que comparsa tinha caso com sua mulher e entrega parceiro à polícia

A dupla foi levada para o 10º Distrito Integrado de Polícia – Divulgação

Chateado por ter sido traído pelo comparsa, Marcos Paulo Rodrigues Campos entregou Edem dos Anjos Serrão à polícia. Tudo aconteceu após Edem e Marcos roubarem uma motocicleta, modelo Honda CG 150 Titan, de cor vermelha com detalhes brancos e placa PHB-5558, na última segunda-feira (28), em uma rua por trás do supermercado DB no bairro Nova Esperança, Zona Oeste de Manaus.

Leia também: Idoso tem moto roubada durante assalto no Nova Esperança

Durante patrulhamento pelo bairro Alvorada, na Zona Centro-Oeste, policiais militares da Rocam encontraram Marcos na motocicleta, que estava com a placa adulterada. Durante a abordagem, o suspeito, informou que tinha apenas alugado a moto e que sabia quem havia roubado. Marcos Paulo levou os PMs até a casa deEdem, na Alvorada.

Na delegacia, Marcos contou aos policiais que entregou Edem porque o comparsa tinha um caso amoroso com sua esposa.

O dono da motocicleta, um motorista de 60 anos, reconheceu Edem como sendo um dos suspeitos que cometeu o assalto. “O Edem foi quem apontou a arma na minha direção. O Marcos eu não lembro direito, pois não olhei para ele durante o assalto, mas o Edem eu lembro bem. Graças a Deus que encontraram a minha moto”, contou.

Apesar do motorista não reconhecer Marcos como um dos assaltantes, Edem informou aos policiais que ele também participou do assalto. A dupla foi indiciada por roubo majorado e após os procedimentos na delegacia será levada para uma audiência de custodia no fórum Henoch Reis, no Aleixo.

Mara Magalhães

EM TEMPO

Leia mais:

Homens fingem que são alunos e assaltam escola no Lírio do Vale 2

Quadrilha é presa por roubar R$ 15 mil em butique na Zona Norte

Assaltantes invadem empresa, levam carro e matam cachorro no Armando Mendes