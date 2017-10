Assaltante de drogarias do bairro Japiim é preso pela Polícia Militar

Conhecido por assaltar com frequência as drogarias do bairro Japiim, localizado na Zona Sul de Manaus, Adriano da Silva Vasconcelos, de 21 anos, mais conhecido como “Bidu”, foi preso por policiais militares da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), na manhã desta terça-feira (17), por volta das 11h. De acordo com a Polícia Militar do Amazonas (PM), o homem foi reconhecido por dois assaltos que aconteceram nesta semana, na localidade.

Histórico

Na noite desta segunda-feira (16), uma drogaria localizada no bairro Japiim foi assaltada por dois homens, por volta das 19h50. De acordo com informações da PM, os assaltantes estavam armados e levaram uma pequena quantia em dinheiro do estabelecimento, que já foi assaltado em outras ocasiões.

Policiamento intensificado

Segundo a PM, o policiamento naquela área foi intensificado. Dois guardas fazem a ronda a pé durante a noite e duas viaturas passam a cada 20 minutos pelo local. O número de ocorrências na região diminuiu, mas ainda há registros de ocorrências do tipo na área.

Raphael Tavares

EM TEMPO

