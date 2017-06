Asfalto volta a ceder e causa acidentes na Torquato Tapajós

Uma das vítimas dos acidentes reclamou da falta de sinalização no local | Daniel Landazuri

O asfalto da avenida Torquato Tapajós, sentido bairro, voltou a ceder no mesmo lugar onde há dois meses uma cratera se abriu durante um temporal. A irregularidade na via causou pelo menos dois acidentes no início da manhã desta terça-feira (20).

Em um dos casos, o sushiman Francivaldo Mendonça, de 34 anos, perdeu o controle da motocicleta que pilotava e acabou ferido.

“Quando ele se deparou com o buraco já estava muito em cima e não deu para desviar. Ele chegou a ser arremessado da motocicleta, parou uns 50 metros depois. Tiramos a moto da pista e acionamos o socorro”, contou o comerciante Rafael Silva.

Francivaldo estava consciente, foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para um dos hospitais da capital.

A areia foi colocada na pista por uma equipe da Seminf que tentava corrigir o desnível

A Prefeitura de Manaus comunicou por meio de uma nota que o asfalto naquele trecho da avenida apresentou afundamento. O problema foi detectado e solucionado pela engenharia da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) ainda durante a madrugada desta terça-feira. Ainda de acordo com a Seminf, não houve necessidade de drenagem, nem troca de tubulações.

Para que a situação não provoque lentidão no trânsito, o Manaustrans liberou a circulação de todos os veículos na “Faixa Azul” da Torquato Tapajós enquanto durar os trabalhos de recuperação da via.

