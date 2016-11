Ases do Pagode e Márcia Siqueira dividem palco do Sambaqui neste fim de semana

Dois dos maiores nomes da cultura amazonense Ases do Pagode e Márcia Siqueira irão dividir o palco do Sambaqui. A cantora será convidada especial da noite deste sábado (5). A roda de samba de raiz ocorre todos os finais de semana, sempre a partir das 18h, dando as boas vindas com muito samba e pagode. O evento vai até às 0h.

Sob o comando dos músicos Jayr Santos e Jorjão Pampolha, o grupo que possui quase 30 anos de existência, passou por uma reestruturação e promete apresentar um repertório reunindo sucessos que marcaram época, incluindo ‘Lei do Coração’ e ‘Matemática do Amor’.

A casa está localizada na Rua Rio Javari, 277, bairro Adrianópolis, na Zona Centro-Sul. Os ingressos custam R$ 10,00 (mulher) e R$15 (homem). Mais informações: 99118-6076.

