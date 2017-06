Às vésperas do Festival de Parintins, campanha mobiliza doadores para garantir cem bolsas de sangue

A campanha acontece até o dia 23 de junho com a meta de conseguir 100 bolsas de sangue – Divulgação

Com objetivo de atender a possível ampliação da demanda no Festival Folclórico de Parintins, o banco de sangue Amílcar Monte Rey iniciou, nesta segunda-feira (12), a campanha “Capriche doando para Garantir a Vida”. A programação da Prefeitura de Parintins, por meio da Secretaria de Saúde e Banco de Sangue, acontece até o dia 23 de junho com a meta de conseguir pelo menos 100 bolsas de sangue. O banco de sangue está localizado na rua Pedro Reis Ferreira, no Centro da Ilha Tupinambarana (distante 368 km de Manaus).

A diretora Eliana Castro disse que todos os que se fizerem presente na unidade para doar sangue receberão uma camisa da campanha e ainda um lanche especial com frutas e suco natural. Eliana agradeceu o apoio da Prefeitura e Secretaria de Saúde fornecendo estrutura para busca de mais doadores. “Doar faz bem a saúde e ao próximo podendo salvar vidas nos nossos hospitais”, afirmou.

O secretário de Saúde, Ronaldo Cardoso, lembrou também que Parintins fornece sangue a todos os municípios do Baixo Amazonas, por isso a necessidade do apoio da sociedade local. “É um ato de amor para com o próximo e gratificante para quem doa na medida em que pode para salvar muitas vidas. Esperamos os nossos doadores cadastrados e também novos voluntários”, acrescentou.

A assistente social Rívera Brandão reiterou que a campanha para o Festival compõe o projeto “Por uma Parintins Doadora”, que tem ampliado o quantidade de sangue no município.

Com informações da assessoria