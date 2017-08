As pregações nos ônibus incomodam? Saiba o que pensa a sociedade

Você, cristão ou não, já deve ter presenciado pessoas pregando o evangelho em ônibus do transporte público de Manaus. Com certeza, a situação já te levou a alguns questionamento como: essa prática é considera crime? Existe uma Lei para fiscalizar pregações em espaços públicos? O que pensam os líderes religiosos e o que dizem os autoridades a respeito disso? A reportagem levou o debate sobre o tema para representantes religiosos e da sociedade, que defenderam seus posicionamentos. Apesar de polêmico, há quem defenda a prática, assim como quem a condene. Inclusive, tem pastor evangélico que diz que “o ato de fazer pregações em ônibus está ultrapassado”.

O ponto de partida para a realização da reportagem foi um conflito entre passageiros de um coletivo de Manaus e um pregador. A discussão ocorreu no início deste mês e viralizou na internet, surgindo o debate sobre a intolerância religiosa versus o direito dos cidadãos em ir e vir sem ser incomodado. No vídeo, feito por um usuário do transporte, é possível ver um homem reclamando com o pregador. Ele diz que o ônibus não é local para pregação. Por outro lado, o evangélico relata que tem a liberdade de expressão ao seu lado.

Nas imagens é possível ver pessoas que são contra a prática e uma maioria que aprova. Você já notou as reações das pessoas quando uma pessoa começa a pregar no ônibus? Nós fomos aos coletivos e verificamos que assim como têm pessoas que batem palmas e prestam atenção nas palavras do pregador, há quem coloque o fone de ouvido para evitar ouvir as palavras. Alguns riem, outros apenas fazem expressões que se misturam entre a aprovação e a crítica.

A reportagem procurou ouvir as pessoas que vivenciaram ou presenciam diariamente a utilização de espaços públicos para manifestações religiosas -que, segundo especialistas, deveriam ser realizadas em espaços privados. Conversamos com passageiros que dizem que acordam 5 horas da manhã para trabalhar, utilizam quatro ônibus por dia e afirmam não ter paz durante a viagem por conta de pregações evangélicas. Mas, encontramos também usuários que defendem a realização do momento de fé, justificando que uma palavra de amor pode tocar o coração das pessoas, fazendo com que elas acreditem que sempre há esperança de dias melhores.

Os evangélicos afirmam que a palavra de Deus deve ser levada para todos os lugares – Ione Moreno

Pregação e passageiros

O universitário Jackson Freitas, de 26 anos, morador do bairro Coroado, Zona Leste, diz que não se incomoda com a pregação. “Não é todo dia, mas pelo menos três vezes na semana eu vejo evangélicos nos ônibus pregando sobre a palavra de Deus. Alguns chegam a gritar e ficam falando o tempo todo sobre pecados, mas eu não me importo muito. É aquela coisa, ouve quem quer ouvir. Eu sou a favor que todos tenham um fone de ouvido, assim como eu tenho um. Afinal, ninguém é obrigado a ouvir, mas eu também não vou é brigar por causa disso”, disse o jovem.

A empregada doméstica Maria Rita, de 57 anos, revela que é cristã, porém não é “muito fã” de pregações em ônibus ou espaços públicos. “Se a pessoa quiser a palavra de Deus, ela vai procurar uma igreja ou vai usar o celular para pesquisar algo a respeito. Hoje têm muitos vídeos lindos sobre salmos da bíblia, orações e até hinos bíblicos disponíveis na web. A pessoa sabe quando está necessitada de uma palavra de conforto e os evangélicos têm que respeitar isso. Ninguém vê macumbeiros no meio do ônibus fazendo trabalhos”, comenta.

O pedreiro Antônio Benício, de 44 anos, diz que passa o dia fora de casa e na volta ainda tem que aguentar o “discurso dos irmãos”. “Eu não sou contra o evangelho, só não sou a favor dessas pregações. O transporte público em Manaus já não é bom, você não tem conforto. Para completar, você sai de casa muito cedo, pega 4 ônibus por dia, retorna à noite, cansado, e ainda tem que ouvir sermões de estranhos em ônibus? É pra acabar. Sem contar que essas pessoas que pregam a palavra de Deus só se importam com a opinião delas. Vai eu, ou qualquer outro passageiro, discordar, que com certeza vamos ser chamados de demônios. Por esse e outros motivos é que eu sou católico e não abro mão da minha religião. Quando eu quero Deus, procuro falar com ele em um local tranquilo, na minha casa ou em uma igreja”, enfatiza.

Tem pastor evangélico que diz que “o ato de fazer pregações em ônibus está ultrapassado” – Márcio Melo

Há dois tipos de pregadores, você sabia?

Para o evangélico e líder de célula da Comunidade Evangélica Cristã de Manaus, Raphael Brandão, 35, há dois tipos de pregadores. “Existe aquele que fala apenas do pecado e não fala do salvador, que é Jesus Cristo. Há também aquele que fala do amor de Deus. Existem estratégias de pregações e muitas formas de levar a palavra de Deus para sociedade, como por exemplo, utilizando a dança, o teatro e a mímica. As pessoas estão sendo usadas para falar de Deus, pregar o evangelho também fora do templo, mas existem casos e acasos”, defende.

“A palavra de Deus está chegando em todos os lugares e ela nunca volta vazia. É uma semente, na qual a pessoa reflete sobre aquilo que ouviu e pode até aceitar Jesus como o seu salvador. Eu, particularmente, não sou do tipo que vê a pessoa e só prega falando do pecado, alterando o tom de voz. Existem diversos outros meios de apresentar Deus para as pessoas, seja por meio de um louvor ou de uma pregação rápida. Eu já presenciei pessoas falando apenas do pecado e não da palavra de Deus. Não sou contra pregações em ônibus, nem mesmo quando há excesso no uso do tom da voz. Depende muito do que o pregador está sentindo na hora”, destaca.

Evangelizar em ônibus é ultrapassado?

Para o pastor Cosme Morais, de 46 anos, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, situada na avenida Brasil, Zona Oeste de Manaus, a sociedade vive hoje um novo e avançado contexto, onde o uso da tecnologia se tornou fundamental.

“Há alguns anos pregava-se muito em ônibus e eu fiz muito isso. Porém, hoje reduziu bastante essa metodologia do evangelho. Cada vez mais ouvintes estão se deparando com as informações na palma das mãos. Ao alcance de um clique no celular é possível ter informações, facilidade e buscar conhecimento sobre a palavra de Deus. A internet possibilitou que o evangelho chegue até onde todos estão”, informa.

Um Projeto de Lei, que trata sobre pregações em terminais de ônibus, foi aprovado na CMM e aguarda sansão do prefeito – Tiago Corrêa/CMM

“Conforme eu tenho estudado na bíblia, Jesus não ensina de que forma você deve levar o evangelho. Mas é preciso buscar a melhor maneira possível para transmitir essas mensagens para o receptor não criticar. Hoje, com o advento da internet, esse modelo de evangelização no ônibus está ultrapassado”, opina Morais.

Para o pastor, com o Facebook, WhatsApp e Instagram é possível alcançar mais pessoas sem ter que se sacrificar em horário impróprio. “Às vezes, as pessoas estão indo ou voltando do trabalho e querem ter um momento de reflexão e descanso nesse tempo. Aí vem alguém, que muitas vezes está despreparado para pregar a palavra, em vez de trazer um resultado positivo, acaba trazendo um negativo”, justifica.

Espaço público x Espaço privado

O professor e sociólogo Francinézio Amaral destaca que é importante compreender o conceito de esfera pública e privada. “Toda religião é feita em um espaço privado porque só participa daquela religião quem concorda com aquelas regras. O ônibus é um transporte coletivo e ali existem várias pessoas que cultuam crenças diferentes ou não. Não é um espaço adequado para pregações. Então, esse conceito de público e privado não vem sendo respeitado pelas pessoas, principalmente, por aquelas que cultuam alguma religião, seja ela evangélica ou não”, explica.

Ainda segundo o sociólogo, o ônibus pode ser um espaço ecumênico, que seja bom para todos. “Ou você procura apresentar algo que seja aceito por todos, ou então, cria uma convenção com todas as expressões religiosas. Assim todos podem se manifestar e cada um transmitir a sua mensagem. Se você ver, por exemplo, um ateu falando sobre ateísmo dentro de um ônibus, a grande maioria não vai gostar. Essa falta de compreensão traz problemas para a sociedade, pois o ônibus é um espaço público que está sendo usado como espaço privado”, argumenta.

Na sociologia, é preciso entender e respeitar o espaço público e privado – Divulgação

Para Amaral, a sociedade se sente coagida. “As pessoas se incomodam com esse tipo de pregação dentro dos ônibus. Porém, por se tratar de Deus, as pessoas sentem um certo medo em denunciar a situação. Acham que denunciando não estariam agindo contra a pessoa que está pregando, mas sim contra Deus. Isso é notável, inclusive, pelas pessoas que utilizam da situação para tirar proveito”, conclui.

Deputado é a favor de pregações em ônibus

Para o vereador Marcel Alexandre, que é membro da bancada evangélica na Câmara Municipal de Manaus (CMM), 80% da sociedade amazonense é cristã e, por isso, as pregações em ônibus não causam nenhum tipo de transtorno. “O que as pessoas não gostam nos ônibus é de crimes como assalto, assédios ou qualquer outro tipo de desrespeito. É com isso que a população e a imprensa tem que se incomodar, e não com o evangélico que procura aquele espaço para levar uma palavra do amor de Deus”, ressalta o vereador, desejando que os mensageiros da palavra se multipliquem.

Ainda segundo o parlamentar, a sociedade está precisando de liberdade de expressão. “Chega de FDN ditar o que a sociedade tem que fazer. Chega do mal gritar na nossa cara”.

Questionado sobre a utilização do transporte público de Manaus para transmissões de mensagens de outras religiões, como o candomblé, umbanda, budismo e catolicismo, o vereador foi enfático ao afirmar que todos devem fazer o bem. “Se querem fazer uso do transporte público para levar a mensagem de suas religiões, então que façam. A vida é livre”, afirma.

Segundos os evangélicos, as pregações em ônibus são parar trazer conforto aos passageiros – Arthur Castro

Segundo Marcel, o Projeto de Lei (PL) nº 121/2015, de autoria da ex-vereadora Pastora Luciana (PP), recebeu o parecer favorável da Câmara Municipal de Manaus (CMM) e aguarda ser sancionado pelo prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto. O projeto dispõe sobre a utilização dos terminais de ônibus públicos para apresentação de palestras, pregações e manifestações religiosas.

E o pregador fiel, o que diz e pensa a respeito?

O vigilante e ministrador da palavra de Deus há 18 anos, César Roberto, de 39 anos, conta que, antes de conhecer o evangelho, era uma pessoa oprimida. “Eu tinha o vício da bebida e também usava drogas. Nunca cheguei a roubar e nem a me prostituir para sustentar o vício. Eu esperava encontrar na sociedade um apoio que me tirasse daquela vida, mas com o passar dos dias, eu descobri que eu precisava era apenas da minha família e de Deus. São nos momentos mais difíceis da nossa vida que a gente sabe quem realmente está do nosso lado para nos amparar”, informou.

Atualmente, César é casado e mora com a esposa. Ele conta que não gosta muito de frequentar a igreja, prefere ficar em casa e aproveitar as horas vagas para ler a bíblia e meditar. “Eu faço o estudo da palavra na minha casa. Faço minhas campanhas e orações porque eu sei que até aqui Deus tem me ajudado. Quando não estou trabalhando, estou nas ruas e ônibus de Manaus evangelizando. Tenho um alto falante, um microfone e um DVD, que me auxiliam nas pregações. Costumo evangelizar no Centro de Manaus, próximo à praça da Igreja da Matriz, mas sempre que posso também entro nos ônibus para levar uma palavra de conforto a todos”, contou.

Para o vereador Marcel Alexandre, 80% da população amazonense é cristã, por isso as pregações não incomodam tanto – Divulgação

“A palavra de Deus tem que estar em todos os cantos. Eu me sinto bem em levar uma palavra de amor para essa sociedade que está à mercê da criminalidade. Não vou mentir, tem gente que me recrimina pelo o que eu faço. Eu não peço dinheiro em troca, até porque não podemos cobrar por algo que vem de graça. A palavra de Deus e o amor por ele veio de graça, então eu compartilho esse amor com as pessoas, eu jamais posso cobrar. E assim eu vou seguindo a minha vida tentando fazer apenas o bem ao próximo”, destacou.

Para César, pessoas que decidem ministrar a palavra de Deus em locais públicos, como espaços a céu aberto e ônibus, estão sujeitos a descriminalização imposta pela sociedade. “Eu já fui ameaçado diversas vezes. Eu não vou julgar as pessoas, apenas entrego nas mãos de Deus. Ele saberá o que fazer. Não me sinto incomodado em evangelizar nesses espaços. Pelo contrário, a cada dia que passa eu sinto mais vontade de continuar fazendo isso. Se eu tivesse condições, estaria evangelizando em lugares, como a Guiana Inglesa, onde eu estive e percebi que há uma carência e ausência do evangelho”, observou.

Por fim, César faz questão de destacar os parágrafos IV, VI e VII do Artigo 5º da Constituição Federal de 1988, onde diz que “é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato”; “é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias”; e “ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei”.

A Semmas diz que a voz humana não é modulável. Porém, em casos de uso de caixas amplificadoras, é possível sim enquadrar o responsável por poluição sonora – Ione Moreno

Você pode denunciar?

O capitão Alisson Henriques, da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), informou que não é comum haver denúncias de casos envolvendo pregações religiosas em ônibus.

“Nunca recebi um chamado para atender ocorrência do tipo, porém, quando houver, a PM irá até o local estabelecer um diálogo entre as partes, para que cheguem a um acordo e possam seguir a viagem de forma tranquila e segura. Em caso de descumprimento das orientações, pode haver sim a apreensão, porém é necessário que haja algum tipo de crime. Apenas pregar a palavra de Deus não é considerado crime perante o Código Penal Brasileiro (CPB)”, justificou.

Poluição sonora

O departamento de Fiscalização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) informa que a voz humana não é modulável. Porém, em casos de uso de caixas amplificadoras, é possível sim enquadrar o responsável por poluição sonora.

Segundo o órgão, as penalidades são as mesmas – notificação, autuação e apreensão de equipamentos. Vale ressaltar que se faz necessária a denúncia junto à Semmas, por meio do número 0800-092-2000 ou pelo site semmas.manaus.am.gov.br, informando endereço, dias, locais e horários em que o problema acontece.

A assessoria da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU) divulgou que não há registros no Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) sobre casos que envolvam pregações em ônibus. Porém, os usuários que se sentirem incomodados podem ligar para o SAC da SMTU, por meio do número de telefone: 118. Para registrar a reclamação é necessário informar a linha, data, horário, local e o número de ordem do ônibus.

