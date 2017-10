As faces de Maria: como a fé na mãe de Jesus transcende culturas e gerações

Dia de Nossa Senhora Aparecida é importante não apenas para os católicos, já que a santa é a padroeira do Brasil – Márcio Melo

A fé em Maria, mãe de Jesus transcende culturas e gerações. Apesar de polêmica, em muitas religiões, a figura da mãe do cristo, salvador, é vista com respeito por todos. No Brasil, o dia 12 de outubro é a data maior para homenagear Maria, representada por Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do País, por meio do Catolicismo.

O pároco do Santuário de Nossa Senhora Aparecida, localizado no bairro Aparecida, Centro de Manaus, Inácio Raposo, explica a importância da data para os católicos.“É um momento carregado de muito significado para a igreja. A data representa um marco na história do Brasil. Antes da Proclamação da República, da criação do selo, das armas e da bandeira nacional já existia a Aparecida. Além disso, os 300 anos lembra que a imagem representa fartura de bênçãos e de graças, por isso, é o símbolo da devoção Mariana para o povo brasileiro”, disse.

Ainda de acordo com o padre, este ano a festa da padroeira do Brasil, em Manaus, tem como tema “Das águas ao coração dos humildes” e ressaltou a relação do gesto simbólico, realizado pela primeira vez, com o tema escolhido pela igreja, na capital.

“Nós queremos nos aproximar do fato ocorrido há 300 anos, quando os três pescadores, que encontraram a imagem no rio Paraíba, próximo do Porto de Itaguaçu, na Vila de Guaratinguetá, em São Paulo, entregaram a Santa no dia 17 de outubro de 1717 para uma pequena comunidade. Representando, portanto a temática ‘Das águas ao coração dos humildes’”, explicou.

O Dia de Nossa Senhora Aparecida é importante, não apenas para os católicos, já que a santa é a Padroeira do Brasil. “Para nós, brasileiros, é dia de celebrar a mãe. Não tem ninguém que venha a esse mundo sem a mãe. Foi essa figura de Maria que Jesus nos presenteou na cruz. Ele queria que ela fosse mãe de todos os seus seguidores”, finalizou o padre.

História

A imagem foi encontrada em 1717 pelos pescadores Domingos Garcia, Filipe Pedroso e João Alves nas águas do rio Paraíba, próximo do Porto de Itaguaçu, na Vila de Guaratinguetá, em São Paulo. Os três estavam há dias sem pescar e com a missão de levar peixe para a festa de recepção do famoso Conde de Assumar, Dom Pedro de Almeida, governante da capitania da cidade de São Paulo e de Minas, na época.

Esperançosos, eles fizeram uma oração pedindo a ajuda da Mãe de Deus para que voltassem fartos de peixes para a festança. Quando estavam quase desistindo da pescaria, João Alves arremessou a rede novamente e fisgou uma parte do corpo da imagem escura de Nossa Senhora Aparecida. Emocionado, lançou a rede pela segunda vez conseguindo fisgar a cabeça da imagem. Em seguida veio o milagre. As redes enchiam-se de peixes, o que os deixou preocupados com o perigo do barco virar e perder todos os peixes apanhados.

“A cena é muito significativa. Vem carregada de simbologia porque lembra as pescas milagrosas vivenciadas pelos discípulos com Jesus, como quando ele mandou avançar para as águas mais profundas, em Lucas capítulo 5 e João capítulo 21. Da mesma forma, a comunidade percebeu que Nossa Senhora estava mandando uma mensagem de que Deus não quer trabalho escravo de ninguém. Uma história longa e de muita vitória junto aos pobres. Por isso, essa relação com o tema deste ano”, explica padre

Curas atribuídas a Nossa Senhora em Manaus

Em 2003, Maria Goreth, de 56 anos estava desvatada. Nessa época, ela recebeu a pior notícia que alguém poderia receber. Após cinquenta anos de vida, ela não andaria nunca mais. Três médicos em Manaus haviam constatado que ela tinha um tumor na coluna e, após a cirurgia, ela não voltaria a andar. No entanto, Goreth e sua família eram devotos de Nossa Senhora Aparecida. Ela resolveu ir para Goiânia para se tratar. Um dia, quando estava internada no hospital, afirmou ter visto “Maria”, como Aparecida na parede. “Soube ali, naquele momento, que seria curada e deveria fazer a operação naquele lugar. Depois disso, prometeu que doaria a sua vida como voluntária no santuário na capital amazonense. Como ela recebeu a graça, e voltou a andar após a cirurgia de risco, até hoje, quando ela completa 14 anos da graça recebida, é secretária voluntária do santuário em Manaus.

Moisés Santos de Oliveira, de 52 anos, motorista de caminhão, descobriu que estava com câncer na laringe em 2010. O médico havia dado 30 dias de vida para ele. A irmã, desesperada, fez uma promessa a Nossa Senhora Aparecida, pedindo a cura do irmão. Em janeiro de 2011, ao ser atendido, o tumor maligno sumiu e Moisés foi curado. O médico não acreditou no que viu. Desde então, Moisés e a família, continuam ajudando na igreja. Todo dia 12, fazem uma romaria da Cidade Nova até o santuário de Aparecida, em Manaus.

“Ela salvou a minha vida. Só tenho a agradecer e a doar minha vida à igreja”, contou.

A figura de Maria em outras religiões

A Santa Virgem Maria é amada e sua intercessão é rogada além do mundo cristão

Islamismo

Maria, a mãe de Jesus, é mencionada como Maryam no Alcorão. Ela desfruta de uma posição distinta e honrada entre as mulheres no Alcorão. Uma Sura (capítulo) do Alcorão é intitulada “Maryam” (Maria), a única Sura do Alcorão com o nome de uma mulher, em que a história de Maria e Jesus é contada segundo a visão islâmica. Ela é mencionada no Alcorão com o título de Nossa Senhora, filha de Imran e Hannah. As crenças de que Maria foi concebida sem pecado e que ela permaneceu virgem após o parto são aceitas pelos muçulmanos.

Na tradição islâmica, Maria e Jesus eram as únicas crianças que não poderiam ser tocadas por Satanás no momento de seu nascimento, pois Deus impôs um véu entre eles e o anjo caído. A perspectiva islâmica sobre a Imaculada Conceição de Maria é compatível com a doutrina católica de mesmo nome.

O Alcorão diz que Jesus foi o resultado de um nascimento virginal. O relato mais detalhado da anunciação e nascimento de Jesus é fornecido na Sura 3 e 19 do Alcorão, onde está escrito que Deus enviou um anjo para anunciar que ela, em breve, teria um filho, apesar de ser virgem.

Judaísmo

A questão dos parentes de Jesus no Talmude (um dos livros básicos da religião judaica, contém a lei oral, a doutrina, a moral e as tradições dos judeus) também traz a visão de sua mãe. No entanto, o Talmude não menciona Maria pelo nome, apesar de ser atencioso, ao invés de apenas polêmico.

Umbanda e Candomblé

No tempo da escravidão, os negros eram trazidos para o Brasil como escravos. Ao chegarem, eram proibidos pelos pares de fazerem seus cultos religiosos. Eram imediatamente batizados e obrigados a seguirem ao catolicismo.

No Brasil, algumas religiões afro-brasileiras mantem quase que totalmente suas raízes africanas, como é o caso do candomblé, uma religião que teve origem na cidade de Ifé, na África, e foi trazida para o Brasil pela nação nagô. As cerimônias ocorrem em templos chamados terreiros.

Associar os orixás aos santos católicos que melhor pudessem representar cada divindade, foi dessa forma que puderam contornar a ignorância e a intolerância impostas aos umbandista. Assim surgiu o sincretismo que permanece até os dias de hoje.

