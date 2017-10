Árvore cai em cima de carro durante temporal e mata mecânico no Amazonas

O mecânico Alan Wellington Mendes do Nascimento, de 43 anos, morreu na tarde desta quinta-feira (12) após ter o veículo esmagado por uma árvore que caiu durante o temporal que atingiu o município de Presidente Figueiredo. O acidente aconteceu no Ramal do 7, Zona Rural da cidade. A esposa da vítima, grávida de três meses, estava no veículo, mas não ficou ferida.

De acordo com parantes da vítima, uma árvore de grande dimensão foi derrubada com a força do vento e caiu em cima do carro de Alan, que estava a caminho de casa.

Leia também: Criança de 3 anos é arremessada por mais de 50 metros durante temporal na Zona Leste

“Foi uma fatalidade, infelizmente Deus sabe o que faz, não podemos questionar a força da natureza”, lamentou o taxista Nonato Mendes, 59, irmão da vítima.

Após o acidente, moradores da comunidade onde o mecânico morava retiraram a vítima das ferragens e a levaram para o Hospital de Presidente Figueiredo.

“A mulher dele não teve nenhum arranhão, ela desmaiou, mas acordou quando os vizinhos tentavam socorrer o Alan”, disse Nonato.

Alan não resistiu e morreu no pronto-socorro. Segundo a necropsia, divulgada pelo IML, o mecânico teve traumatismo craniano. A vítima morava no município há mais de 5 anos e, além da mulher grávida, deixa um filho de 1 ano e 10 meses.

