Árvore cai e interdita trecho da AM-010 no AM

O trânsito ficou prejudicando em um trecho da AM-010, que liga Manaus a Itacoatiara após uma castanheira, cair no Km 33 e interditar a via

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada na manhã desta sexta-feira (2), por meio 193 para desobstruir a via. Chegando ao local, a equipe constatou apenas a necessidade do corte em pedaços da árvore e liberou a estrada para fluxo de veículos.

A castanheira do Brasil, também conhecida como castanheira do Pará, é uma árvore alta e bela, nativa da Amazônia. Ela pode ser encontrada em florestas às margens de grandes rios, como o Amazonas, o Negro, o Orinoco e o Araguaia, mas está ameaçada de extinção.

EM TEMPO