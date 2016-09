Árvore cai durante chuva e interdita via na Zona Oeste de Manaus

Uma forte chuva tomou conta de parte das Zonas Oeste e Norte de Manaus no início da tarde desta sexta-feira (16). Alguns pontos ficaram alagados e uma árvore caiu na rua Dona Otilia, interditando a via, no bairro Tarumã.

Com os fortes ventos, a árvore caiu e atingiu a fiação de um poste de energia elétrica e o muro de um terreno ao lado do 20º Distrito Integrado de Polícia (DIP), deixando parte da área sem energia elétrica.

A chuva também ocasionou alagamentos na avenida do Turismo.

