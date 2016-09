Artur e Rotta fazem caminhada e pedem votos no São Jorge

O bairro de São Jorge recebeu mais uma caminhada do candidato à reeleição, Artur Neto (PSDB), na tarde desta terça-feira (27). O tucano acompanhado de seu vice Marcos Rotta, percorreram a rua Brasil conversando com moradores, que confirmavam votos na coligação ‘Por Uma Só Manaus’.

Artur disse que a animação da população do São Jorge é traduzida pelas obras feitas no bairro durante esta gestão. São três praças revitalizadas, como as que ficam em frente ao Cigs e em frente ao 1º BIS, que nunca haviam sofridos reformas. Além disso, foram instaladas lâmpadas de LED e feitas operações de tapa-buracos nas vias críticas.

Marcos Rotta afirmou que a população entendeu a aliança e reconhece que isso é melhor para a cidade.

“Nossa união representa trabalho sério com a possibilidade de mais recursos federais”.

Com informações da assessoria