Artistas se reúnem em evento para ajudar índios venezuelanos em Manaus

‘Un Regalo para Los Hermano’ é o nome do evento de música e solidariedade que será realizado neste sábado (17), a partir das 18h no ‘Ao Mirante Music Bar’, na rua Padre Agostinho Caballero, número 287, Santo Antônio, Zona Sul de Manaus. A proposta do evento é arrecadar mantimentos, vestuário e outros recursos para índios da etnia Warao da Venezuela refugiados em Manaus.

Mais de 13 bandas e artistas participam da campanha e se apresentarão no palco dedicado à solidariedade em um formato musical de show+participações: Alaídenegão, Cabocrioulo, Casa de Caba, Gramophone, Jander Manauara, Dj Marcos Tubarão, Banda Dirigível, Allan Fernando Queiroz, Os Tucumanus, Paulo Moura, Cartel DiVinil,Jack e a Guitarra e Maracatu Pedra Encantada e outros, são algumas das atrações confirmadas.

Segundo a equipe de organização, o acesso ao evento é mediante a aquisição do ingresso social no valor de R$5,00 + a doação de 1 kg de alimento que compõe a cesta básica Brasileira como arroz, feijão, macarrão etc, com o compromisso de prestação de contas sobre os recursos que serão arrecadados e revestidos diretamente para a segurança do local no dia do evento e ajuda de custo e logística para as bandas.

Ainda de acordo com a organização, os mantimentos e vestuários serão repassados diretamente em mãos ao representante do grupo de refugiados, Aníbal Warao com registro fotográfico disponibilizado em evento criado no facebook, com clareza e transparência até a última etapa da campanha.

A partir das 16h30, a casa estará aberta para receber o público e arrecadar os donativos. Além da programação musical, haverá ainda feirinha de artesanato e brownies.

