Artistas regionais abrem show de Ivete Sangalo neste sábado, na Ponta Negra

Neste sábado (27), o público que for à praia da Ponta Negra assistir a transmissão ao vivo do ‘Amazônia Live’ – evento socioambiental do Rock in Rio que ocorrerá num palco flutuante no Rio Negro – e ao show da cantora baiana Ivete Sangalo, poderá conferir também os shows das atrações locais.

Com acesso gratuito, os artistas comandarão a festa a partir das 15h45. Entre os convidados está a banda Alaídenegão que dividirá o palco com o músico Marcelo Nakamura. “Vamos botar geral para dançar. Animação não vai faltar, com certeza. O repertório está sendo escolhido para fazermos o nosso melhor juntos”, comentou o músico.

Às 17h, o cantor Elias Moreira, ex The Voice, se apresentará com a cantora Jéssica Stephens e o cantor Sinezio Rolim.

O Amazonia Live é um projeto socioambiental com seu evento de lançamento em um palco flutuante no Rio Negro produzido pelo Rock in Rio e que tem patrocínios da iniciativa privada com parceria institucional da Prefeitura de Manaus.

Já o evento realizado na Ponta Negra, com show gratuito da Ivete Sangalo, servirá para divulgação do projeto para a população e será realizado por uma produtora local, que também conta com patrocinadores da iniciativa privada e suporte logístico da Prefeitura.

Estrutura

Um palco de 400 metros quadrados já está montado na areia para receber o evento e as últimas estruturas para o show estão sendo finalizadas.

O lançamento oficial do projeto Amazônia Live, no meio do rio, terá a presença do tenor Plácido Domingo e da Orquestra Filarmônica do Amazonas, além da participação de Ivete Sangalo e do guitarrista Andreas Kisser.

O público que estiver na praia da Ponta Negra poderá acompanhar todas as atrações através de quatro telões com transmissão ao vivo. O show de Ivete Sangalo exclusivo para o público da Ponta Negra está previsto para começar após a transmissão.

Acesso

A praia da Ponta Negra não estará liberada para o banho e a entrada do público ocorrerá pela rampa que dá acesso à areia. A organização local deste show recomenda que os espectadores cheguem com antecedência, pois haverá revista individual no acesso à praia.

PROGRAMAÇÃO

15h- Abertura dos portões

15h45- Show Alaídenegão + Marcelo Nakamura

17h- Show Elias Moreira + Jéssica + Sinézio Rolim

18h30- Transmissão Multishow – Amazônia Live

21h- Ivete Sangalo

22h30- Encerramento

