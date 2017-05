Artistas em prol da Liga Amazonense Contra o Câncer participam de futebol solidário

No próximo dia 17, às 18h, a Arena Amadeu Teixeira, Zona Centro-Oeste de Manaus, será palco do 1º Futebol Solidário dos Artistas, evento realizado em prol da Liga Amazonense Contra o Câncer (Lacc). A partida de futebol society contará com a presença de mais de 60 artistas locais e a entrada será 1kg de alimento não perecível. Tudo o que for doado será destinado à entidade filantrópica de apoio à causa câncer no Estado.

De acordo com Janaína Meireles da Silva, uma das organizadoras da atividade, a partida é uma iniciativa do produtor Athayde Muller. Artistas popularmente conhecidos no Amazonas, como Berg Guerra, Guto Lima, Júnior Bahia, Maykinho (Xiado da Xinela), Nunes Filho e Ed Castro (Clube Municipal), Marquinho Marckie, Jardel (vocalista da banda Rabo de Vaca), Fofinho do Arrocha, Jhony Lemos e Jair Alves, já estão confirmados. Ela explica que serão quatro horas de evento esportivo e a expectativa é que cerca de três mil pessoas compareçam para prestigiar e contribuir com a causa.

Para o presidente da Lacc, mastologista Jesus Pinheiro, a parceria é de extrema importância, pois ajudará a ampliar um dos principais projetos sociais da Liga: o de distribuição mensal de cestas básicas a pacientes oncológicos de baixa renda. “Esperamos a adesão da população neste grande evento do bem em prol de quem precisa. Vamos exercitar a solidariedade unindo o útil ao agradável, já que o futebol é considerado uma das paixões nacionais”, comentou.

A Liga

A Liga Amazonense Contra o Câncer foi fundada há 63 anos com o objetivo de combater o câncer em suas mais diferentes esferas. Hoje, a entidade é considerada uma das principais parceiras da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), atuando no desenvolvimento de diversas atividades voltadas à prevenção, cuidados paliativos, entre outros.

Entre os principais projetos desenvolvidos pela ONG no Amazonas, estão: distribuição diária de centenas de lanches a pacientes que aguardam por tratamento especializado na FCecon; transporte de pacientes oncológicos de casa à Fundação para tratamento de quimioterapia e radioterapia; pagamento de aluguel social a pessoas em tratamento na capital, oriundas de municípios do interior e estados vizinhos, entre outros.

“Estamos sempre em busca de novos parceiros. Para colaborar com a Lacc, basta ligar no nosso call center (telefones 2101-4949 e 2101-4900). Também disponibilizamos uma conta bancária para quem quiser doar via transferência direta (conta-corrente 691.017-3, agência 0482-0, CNPJ 044991820001-48, Bradesco)”, explicou Pinheiro.

