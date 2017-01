Artistas orientam cursos de quadrinho e cartum

Os dias de escassez na procura por cursos de desenhos e iniciação aos quadrinhos em Manaus estão contados. Uma iniciativa de um grupo de cartunistas locais promete fortalecer o espaço das artes gráficas manual e digital na cidade. O estúdio Ilustrama, uma iniciativa do renomado cartunista amazonense Romahs Mascarenhas e mais cinco amigos vai abrir as portas, a partir do final deste mês, para aulas de quadrinhos, cartum e ilustração.

A participação de Romahs Mascarenhas em eventos como Anime Jungle Party e feiras estudantis na cidade, em que apresenta seus trabalhos como caricaturista, aumentou a quantidade de pedidos e o incentivo para a criação de um curso que ensinasse a desenvolver as habilidades na arte do desenho. Entretanto, durante muito tempo, a dificuldade foi a falta de um espaço físico para oferecer o serviço.

Agora, com um espaço apropriado em um edifício localizado no Centro de Manaus, o Ilustrama, finalmente, tira os projetos do papel e passa a oferecer cursos a partir do dia 30 de janeiro para alunos a partir de 10 anos.

Turmas

Os interessados em garantir uma das vagas disponíveis devem entrar em contato pela rede social Facebook, na página do estúdio Ilustrama, do professor Romahs Mascarenhas ou ainda pelo telefone 99317-5013.

A partir do próximo mês serão formadas cinco turmas, cada uma com cinco alunos, para aulas semanais durante dois meses. As turmas serão divididas no período da manhã, no horário das 9h às 10h30, durante a tarde das 17h às 18h30, e, quem optar pelo sábado, terá aulas durante três horas, das 9h às 12h, na sala do estúdio, situada na rua Ramos Ferreira, 542, Centro.

Mascarenhas explica que o público vai desde quem não tem fundamentos básicos da área até profissionais que queiram participar e adquirir mais conhecimentos, e que, apesar de informal o curso não é amador. “Qualquer um pode assistir a um tutorial num canal do YouTube ou nas outras redes sociais e conseguir informações de como fazer. O que eu posso ajudar é compartilhar a minha experiência pessoal com a arte, é isso que eu vou passar para o aluno”, afirma o cartunista, que tem mais de 20 anos de experiência no mercado.

Conteúdo

Os assuntos abordados vão desde a introdução ao desenho à mão livre, técnicas básicas de desenho cartum, processo de criação artística, introdução ao desenho, construção de histórias em quadrinhos, processo de rascunho e arte final, concept arts, manuseio de materiais manual e digitais para arte visual.

Os outros participantes e professores do estúdio Ilustrama são os cartunistas Eunuquis Aguiar, Malika Dahil, Israel Gusmão, Regi Moreira e Melki, que, durante os meses de cursos, vão se revezar na semana para atender todos os alunos, de acordo com as suas necessidades. Todos os integrantes dessa iniciativa já têm experiência em ministrar aulas no Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro e em vários workshops pela cidade.

Após o término desse curso, o estúdio vai passar a investir em novos módulos para dar sequência aos estudos do próximo nível para os que participaram da primeira turma, e reabrir vagas para o curso básico de iniciação ao mundo da arte gráfica.

Laize Minelli

EM TEMPO