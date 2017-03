Artistas dos Caprichoso produzem figurinos para espetáculo no Zeca Xibelão

A semana do Boi Caprichoso inicia com uma equipe de 22 artistas e dez costureiras produzindo os figurinos do espetáculo que acontece no próximo dia 25 de março no Curral Zeca Xibelão, em Parintins (distante a 369 km de Manaus).

O ateliê montado nos altos da antiga Escola de Arte recebe estrutura para atender os artistas. Peças tribais, caboclas, roupas de marujada, vaqueirada, lamparineiros, bailado, acessórios e decoração fazem parte da produção e confecção dos figurinos.

No final de semana, o presidente do Boi Caprichoso, Babá Tupinambá, e a equipe de produção se reuniram com o grupo definindo a estrutura para a execução das peças. “Todo o material foi entregue aos artistas, estrutura definida e carga de trabalho. Nosso time está pronto”, disse Babá.

Outra equipe trabalha na produção da cenografia de palco com 80% pronto e assinada pela equipe do artista Glaucivan Silva. As rampas de acesso, instalação de led, produção musical também passam a ser montados. “Vamos ajustar e começar a fazer os testes para que tudo esteja pronto até a gravação”, informa Bastos.

Ele guarda em segredos os momentos surpreendentes da apresentação, mas assegura um show dinâmico, emoção e magia.

Com informações da assessoria