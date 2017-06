Artistas do musical ‘Dream’ de Marcella Bártholo iniciam a fase de ensaio geral

Os artistas envolvidos no espetáculo ‘Dream – o musical’ deram início, nesta semana, à fase de ensaio geral, já em contagem regressiva para a estreia do espetáculo, que será no dia 24, no Teatro Amazonas, em duas sessões, às 17h e às 20h , com expectativa de casa lotada. O musical marca o início da carreira profissional de Marcella Bártholo.

O espetáculo tem a direção geral de Marcellus Campêlo e contará com um setlist de 18 músicas, contendo sucessos como ‘I put a spell on you’ (Annie Lennox) e ‘That´s my girl’ (Fiffith Harmony), que marcaram a participação de Marcella no reality em rede nacional.

O diretor de cenografia do musical, Marcos Apolo, diz que o público pode esperar muitos efeitos especiais, principalmente na sincronia da luz com a música e com a movimentação cênica. Ele também adianta que novos elementos cenográficos serão utilizados, de forma a surpreender positivamente a plateia. Apolo integrou a equipe do Festival Amazonas de Ópera e também atuou no Festival de Dança de Joinville/SC; na Ópera Manon e no Ballet Géneve, em São Paulo; e no evento Ano do Brasil na França, realizado em Paris, dentre outros grandes eventos.

‘Dream” promete também surpreender na parte artística, que tem a direção de Matheus Sabbá. Além de diretor, Sabbá é também ator, maquiador e desenvolve pesquisas sobre teatro musical. Ele destaca que o espetáculo é inspirado na vida de Marcella, mas que procurou montar as cenas de forma a criar uma identificação com o público, de maneira poética, mas verdadeira. “A história remete a situações que são vividas por qualquer um que batalha, que corre atrás dos seus sonhos”, afirmou.

A parte de coreografia de ‘Dream’ será comandada por Brunno Athayde, que atua na Cia de Dança La Salle e é coreógrafo do Espaço de Dança Ulisses Aquino. Segundo ele, serão seis bailarinos no palco, todos da Cia de Dança La Salle, premiada internacionalmente e da qual Marcella também faz parte.

Na direção musical de ‘Dream’ está o compositor e professor de técnica vocal, Mardson Campêlo. Ele explica que Marcella será acompanhada, no palco, por duas backing vocals – Rebeca Campelo e Jess Frutuoso, que é vocalista da Orquestra Puxirum e da banda JezzRock. Os músicos que a acompanharão são todos com formação acadêmica, alguns deles professores da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), do Liceu de Artes e Ofício Claudio Santoro, ou integrantes da Orquestra Amazonas Filarmônica. Em cena, no palco, além de Marcella Bártholo, estarão também os atores Tânia Melo, Silvio Romano e Pedro Campêlo, premiado no Festival de Cinema do Maranhão.

Com informações da assessoria